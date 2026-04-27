Si hay un celular que pueda mostrar el avance de la marca Honor en el mercado de los ‘smartphones’ es el Magic 8 Pro, su teléfono de bandera con el que pasamos un mes de prueba y que consideramos puede incluso competir con los modelos más avanzados de Apple y Samsung. ¿Será este el cambio que te convendrá? Lee nuestras impresiones para averiguarlo.

Pero antes que nada, las especificaciones del equipo:

Categoría Características Diseño Dimensiones: 161,15mm (L) x 75mm (A) x 8,32mm (P)

Peso: 219g (incluyendo la batería)

Resistencia: Certificación IP69K, IP69 e IP68 (Agua, Polvo y Alta Presión) Pantalla Panel OLED de 6,71 pulgadas

Resolución: FHD+ 1256 x 2808

Panel LTPO de hasta 120 Hz

Brillo de 1.800 nits, máximo de 6.000 nits Procesador Modelo de CPU: Plataforma Móvil Snapdragon 8 Elite Gen 5

Tipo de CPU: Ocho núcleos

GPU: Adreno™840 Memoria 24(12+12)GB+512GB Cámaras Cámara trasera:

Cámara telefoto ultra nocturna de 200MP (f/2.6, 1/1.4′, zoom óptico 3.7x, OIS)

Cámara principal ultra nocturna de 50MP (f/1.6, 1/1.3′, OIS, salida de píxeles grandes de 2.4 μm 4 en 1)

Cámara ultra gran angular de 50 MP (f/2.0, ángulo gran angular de 122°, fotografía macro HD de 2.5cm)

Cámara Frontal de 50MP(f/2.0) + Cámara de Profundidad 3D Batería Capacidad

7100mAh (valor típico), 6920mAh (valor nominal) Conectividad y red Internet: 5G (NR), 4G (LTE TDD/LTE FDD), 3G (WCDMA) y 2G (GSM)

Wi-Fi: Protocolos WLAN: 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2x2 MIMO

Frecuencia WLAN: 2.4 GHz/5 GHz/6 GHz

Soporte para punto de acceso WLAN y WLAN Direct

Bluetooth 6.0, SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LC3, LHDC 5.0 Sistema operativo MagicOS 10 (Basado en Android 16) Precio referencial S/. 5,099.00

Diseño

Siguiendo la lógica de si no está roto, no lo cambies, el diseño del Honor Magic 8 Pro se mantiene similar a la de su predecesor directo - el Magic 7 Pro - con sus bordes ligeramente curvos y ergonómicos, aunque cambia ligeramente con una pantalla más pequeña, 6,71 frente 6,8 pulgadas y ligeramente más liviana, pesando 213 frente a 223 gramos. El cuerpo del celular está hecho de aluminio y la parte posterior hecha de vidrio NanoCrystal Shield, más resistente a rayones y golpes.

El perfil del Honor Magic 8 Pro. / Juan Luis Del Campo

Una nueva adición en el Honor Magic 8 Pro es la del botón IA, ubicado en el lado derecho debajo de los botones de volumen y prendido, que permite acceder con facilidad a las funciones de inteligencia artificial del teléfono (algo que discutiremos más a fondo posteriormente), aunque también sirve como disparador para el modo cámara.

Pero sin duda su característica estrella es su módulo de cámaras, un gigantesco círculo que decora con sus cuatro poderosos lentes al menos ⅓ de la retaguardia del dispositivo y que me deja sentimientos encontrados. Por el lado estético puedo decir científicamente que se ve “bacán” y se justifica debido a que la capacidad fotográfica del Honor Magic 8 Pro es difícilmente igualada por otros celulares contemporáneos.

Sin embargo, siento que el módulo de cámaras desequilibra notablemente el balance del equipo, algo que uno experimenta inmediatamente cuando lo sujeta por primera vez con una sola mano - la posición más habitual para sostener un teléfono -, aunque admito que me terminé por acostumbrarme después de unos días de uso.

El módulo de cámaras en la parte trasera del Honor Magic 8 Pro crea un peso desbalanceado al que te tienes que acostumbrar. / Juan Luis Del Campo

Lo que sí nunca me pude acostumbrar fue cuando uno sujeta el celular horizontalmente con dos manos, por ejemplo cuando uno está jugando un videojuego, ya que la configuración del teléfono obligaba, a que la mano izquierda esté manoseando el módulo de lentes o flotando sin ningún apoyo por el borde del dispositivo.

Para aquellos con manos resbaladizas, el celular está certificado con IP68, IP69 y IP69K, lo que significa que es resistente tanto al agua como al polvo. También cuenta con una certificación SGS de 5 estrellas para caídas de hasta 1,5 metros de altura.

Pantalla y sonido

Honor no ha escatimado esfuerzos con la pantalla de su Magic 8 Pro, un lTPO OLED de 6,71 pulgadas con una resolución de 1.280x2.800 píxeles, lo que se traduce en 453 ppi. A esto se junta una tasa de refresco adaptativa de hasta 120Hz para una experiencia agradable en el uso diario así como disfrutando de películas y videojuegos.

Complementando la experiencia cinematográfica es el hecho de que el Honor Magic 8 Pro es compatible con muchos de los estándares HDR (High Dynamic Range) como Dolby Vision, HDR10 y HDR10+,

El Honor Magic 8 Pro cuenta con una pantalla OLED de 6,71 pulgadas con una resolución de 1.280x2.800 píxeles. / Juan Luis Del Campo

La pantalla también tiene varias opciones para reducir el impacto en los ojos de sus usuarios, como brillo automatizado, modo de descanso, modo oscuro y alivio de mareo. Adicionalmente, desde la pantalla de Descanso visual de Honor se puede habilitar funciones como Visualización nocturna circadiana, que ajusta la temperatura de color de la pantalla para no interrumpir el sueño, así como filtros a la luz azul de la pantalla para disminuir el impacto en los ojos.

El sonido también es destacable, una configuración estéreo gratamente rica y precisa incluso en los volúmenes más altos e incluso logrando hacer vibrar los sonidos más graves, algo que siempre sufren los teléfonos celulares por cuestiones inevitables de la física. Ahora, no quiero decir que este celular pueda ser utilizado en reemplazo a un equipo de sonido para alegrar una fiesta, pero al menos te saca del apuro y es un excelente acompañante para ver películas o jugar videojuegos.

Cámaras

En los últimos años Honor ha buscado poner énfasis en la calidad de sus opciones fotográficas y el Magic 8 Pro no es una excepción. En la parte frontal nos encontramos con una cámara selfie de 50 MP y una apertura de f/2,0 que hace un respetable trabajo a la hora de tomar autorretratos y hacer videollamadas, pero es en la parte trasera donde está la verdadera médula del asunto y finalmente se justifica el enorme tamaño del módulo de cámaras.

Estas son una cámara principal de 50 MP y apertura de f/1,6; un gran angular también de 50 MP y apertura de f/2,0 y, la estrella del equipo, un teleobjetivo con resolución de 200 MP, apertura de f/ 2,6 y con un zoom óptico de 3,7x.

El lente teleobjetivo de 3,7x es la estrella del celular, capturando perfectamente detalles de objetos incluso a distancia. / Juan Luis Del Campo

En nuestra experiencia, la cámara principal cumple bien su labor, presentándonos imágenes con buen rango dinámico y colores vivos sin saturación. Igualmente la gran angular, que a pesar de la distorsión característica de este lente, logra conservar los colores y líneas naturales de la imagen sin demasiada distorsión.

El lente teleobjetivo es donde se ha puesto más atención, logrando de lejos las imágenes de mayor calidad incluso pasando de un aumento de 3,7x a 7,6x y hasta 10x. Sorprendentemente, este lente también puede llegar hasta 100x, pero lo hace mediante un procesado de inteligencia artificial que deja sus marcas en la imagen, como líneas sospechosamente gruesas o detalles extrañamente nítidos pero a la vez borrosos.

La cámara del Honor Magic 8 Pro puede alcanzar un zoom de hasta 100x, aunque con algún procesamiento mediante IA. / Juan Luis Del Campo

Otra muestra del alcance del lente teleobjetivo del Honor Magic 8 Pro. / Juan Luis Del Campo

Todos estos lentes han sido certificados con CIPA nivel 6,5, lo que significa que mediante un motor de estabilización la cámara puede contrarrestar el pulso y temblores de la mano de su usuario para dar imágenes estables y nítidas que parecen sacadas con trípodes. Esto es particularmente visible en situaciones con poca visibilidad, como tomas nocturnas, o con el zoom alto.

El Honor Magic 8 Pro tiene un avanzado modo nocturno que hace que las imágenes tomadas de noche se vean nítidas. / Juan Luis Del Campo

Otra muestra del modo nocturno. / Juan Luis Del Campo

Desempeño y software

El Honor Magic 8 Pro está empoderado por el Snapdragon 8 Elite Gen 5, un poderoso chip de 4,6GHz y un GPU Adreno 840 que se coloca a la vanguardia de los teléfonos celulares Android. Esto, junto a los 12 GB de RAM, hace que el dispositivo pueda realizar sin mayores problemas múltiples tareas simultáneas como navegar por la web, ver videos y acceder a funciones IA como traducción simultánea o resumir páginas web.

El chip parece no sufrir mucho Incluso corriendo programas más exigentes, logrando lidiar con el mata celulares “Genshin Impact” con los gráficos en Alto sin problemas e incluso corriendo la versión móvil del juego “Red Dead Redemption” fluidamente.

El potente chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 del Honor Magic 8 Pro puede jugar cualquier videojuego para celular en el mercado. En este caso probamos el juego "Red Dead Redemption". / Juan Luis Del Campo

El Honor Magic 8 Pro utiliza como sistema operativo el MagicOS 10, basado en Android 16, un sistema caracterizado por su parecido al iOS, incluyendo los íconos y cuadrados transparentes a lo Liquid Glass. Honor ha prometido al menos 7 años de actualizaciones para quienes compren este teléfono.

El MagicOS 10 es también tremendamente personalizable, no solo permitiendo cambiar cosas habituales como los fondos sino también crear carpetas de distintos tamaños con los apps que prefiramos.

Algo que hay que rescatar del MagicOS 10 es su casi ausencia de software de relleno preinstalado, algo que deberían aprender algunos de sus rivales de procedencia china.

El Honor Magic 8 Pro utiliza como sistema operativo al MagicOS 10, basado en Android 16. / Juan Luis Del Campo

Funciones IA

Honor ha continuado con su énfasis con las funciones IA en esta edición, a las que se pueden acceder con facilidad de múltiples maneras. La primera es el ya conocido Magic Portal que te permite jalar contenido, sea texto o imágenes, a un costado de tu pantalla donde tienes una selección de apps que lo pueden procesar. La segunda y más nueva opción es un botón IA debajo del botón de encendido, que al presionarlo te da la opción de fácilmente utilizar la función de Gemini Rodea para buscar y Resumen.

El botón IA facilita el utilizar las funciones de inteligencia artificial del celular como resumir páginas web o rodear para buscar. / Juan Luis Del Campo

Una última opción es la de dejar presionado el botón de encendido, lo que te permite abrir un menú para interactuar directamente con Gemini por comandos de voz, incluyendo la opción de que la inteligencia artificial lea contínuamente lo que ocurre en tu pantalla y te de consejos en tiempo real. Y aunque ninguna de estas opciones son completas novedades, su facilidad de uso en el Honor Magic 8 Pro es algo que se debe celebrar.

Otras funciones de inteligencia artificial con las que cuenta el teléfono son unas tradicionales como Traducción con IA, Subtítulos con IA, Escritura con IA y Traducción de llamadas, así como funciones más novedosas - y trístemente necesarias - como Detección de suplantación facial y clonación de voz con IA.

La opción de la traducción simultánea es sorprendentemente competente. / Juan Luis Del Campo

El IA también llega a las funciones fotográficas, con el Honor Magic 8 Pro contando con las ya conocidas opciones para embellecer fotos y retratos, eliminar objetos y reflejos, y hasta ‘ampliar’ imágenes utilizando generación por IA, esta última quizás la función menos convincente del montón.

La opción para ampliar imágenes mediante inteligencia artificial puede causar la existencia de algunas imágenes absurdas. / Juan Luis Del Campo

Seguridad

Además de las habituales opciones de seguridad como contraseñas y patrones, el Honor Magic 8 Pro también acepta alternativas biométricas como reconocimiento facial y ID de huella digital, utilizando un sensor ubicado en la parte inferior de la pantalla. Ambos son no solo bastante intuitivos, sino acertados, y durante el mes no sufrimos de ningún falso positivo, mientras que el reconocimiento facial nos sorprendió gratamente funcionando incluso en habitaciones oscuras.

Batería

El Honor Magic 8 Pro viene con una batería de Silicio-Carbono de 7100mAh con una capacidad respetable. En nuestra prueba de uso continuo logramos 25 horas de reproducción de videos de YouTube, mientras que en un uso esporádico diario - aproximadamente 30 minutos por día - la batería se extendió desde la tarde de un sábado hasta la noche del miércoles, casi 100 horas sin cargar.

Y hablando de cargas, el Honor Magic 8 Pro viene con un cargador rápido de 100W que le permiten, en nuestras pruebas, cargar de 0 a 23% en solo 10 minutos, llegar a los 56% en 30 minutos y alcanzar el 89% de carga en 50 minutos.

Conclusión

El Honor Magic 8 Pro es un teléfono sólido, con una cámara espectacular, una batería poderosa y todas las funciones IA que te puedas imaginar que ha sido hecho para competir con los mejores de todas las marcas, algo que, para bien o para mal, se refleja también en su precio, no tan menor a un iPhone 17 Pro Max o un Galaxy S26 Ultra. Pero si estás cansado de la tiranía de Apple o la supremacía de los productos Samsung, Honor demuestra con este dispositivo que hay otro camino que tomar y que si lo recorres no te estás perdiendo de mucho e incluso puedes ganar bastante.