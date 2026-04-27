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Resumen

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El Honor Magic 8 Pro, el celular de vanguardia de la marca china.
El Honor Magic 8 Pro, el celular de vanguardia de la marca china.
/ Juan Luis Del Campo
Por Juan Luis Del Campo

Si hay un celular que pueda mostrar el avance de la marca Honor en el mercado de los ‘smartphones’ es el Magic 8 Pro, su teléfono de bandera con el que pasamos un mes de prueba y que consideramos puede incluso competir con los modelos más avanzados de Apple y Samsung. ¿Será este el cambio que te convendrá? Lee nuestras impresiones para averiguarlo.

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