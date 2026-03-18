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El Redmi Note 15 Pro+, un teléfono con el que Xiaomi busca el trono de la gama media.
El Redmi Note 15 Pro+, un teléfono con el que Xiaomi busca el trono de la gama media.
/ Juan Luis Del Campo
Por Juan Luis Del Campo

Cuando no está haciendo superautos eléctricos, el conglomerado chino Xiaomi se ha ganado la reputación de presentar productos que siguen la filosofía de las tres Bs: bueno, bonito y barato. Es una filosofía que han seguido en sus ya más de una década y media en el mercado de los teléfonos inteligentes, donde se han posicionado como un fuerte contrincante por ser el campeón de la gama media. El Redmi Note 15 Pro+ 5G, equipo que probamos por un par de semanas, es un perfecto ejemplo de ello, siendo un potente celular a un precio relativamente módico que podría ser atractivo para aquellos que se preocupan por la relación calidad-precio.

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