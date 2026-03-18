Cuando no está haciendo superautos eléctricos, el conglomerado chino Xiaomi se ha ganado la reputación de presentar productos que siguen la filosofía de las tres Bs: bueno, bonito y barato. Es una filosofía que han seguido en sus ya más de una década y media en el mercado de los teléfonos inteligentes, donde se han posicionado como un fuerte contrincante por ser el campeón de la gama media. El Redmi Note 15 Pro+ 5G, equipo que probamos por un par de semanas, es un perfecto ejemplo de ello, siendo un potente celular a un precio relativamente módico que podría ser atractivo para aquellos que se preocupan por la relación calidad-precio.

Pero antes que nada, aquí las especificaciones del equipo.

Categoría Características Diseño Altura: 163.34 mm

Ancho: 78.31 mm

Grosor: 8.19 mm (Negro, Azul glaciar)/8.47 mm (Café moca)

Peso: 207.1 g (Negro, Azul glaciar)/208.0 g (Café moca) Pantalla Pantalla AMOLED CrystalRes de 6.83′

‘Resolución: 1.5K (2772 x 1280)

Frecuencia de actualización: Hasta 120Hz

Velocidad de muestreo táctil: Hasta 480Hz

Velocidad de muestreo táctil instantánea: 2560Hz*

Activado en el modo Game Turbo

Brillo: Brillo máximo de 3200 nits

Brillo: 1800 nits HBM

Profundidad del color: 12 bits

Relación de contraste: 8000000:1

Amplia gama de colores DCI-P3447PPI

Corning® Gorilla® Glass Victus® 2

Pantalla de alto brillo

HDR10+ | Dolby Vision® Procesador Snapdragon® 7s Gen 4Tecnología de proceso de fabricación de 4 nmCPU: Procesador de ocho núcleos, hasta 2.7GHzGPU: GPU Adreno Memoria 12 GB + 512 GB*LPDDR4X + UFS 2.2 Cámaras Cámara principal de 200MP

Estabilización óptica de imagen (OIS)

0.56 μm; 16 en 1; 2.24 μmƒ/1.7

Lente de 7PTamaño de sensor de 1/1.4″

Cámara ultragran angular de 8MP

f/2.2

Cámara frontal de 32MP

Tamaño de sensor de 1/3.6″

f/2.2

Lente de 4P Batería Batería de 6500 mAh (típ.)

HyperCharge de 100W

Cargador incluido de 100W Conectividad y red Compatible con eSIM

VoLTE y VoWiFi

WiFi y Bluetooth

GPS integrado Sistema operativo Xiaomi HyperOS 2 basado en el Android 15 Precio referencial S/.1.899

Diseño

El diseño del Redmi Note 15 Pro+ 5G será familiar para quienes tengan experiencia con su predecesor más cercano, manteniendo la misma silueta con esquinas curvas, aunque su tamaño de 163,3 × 78,3 × 8,2 mm - similar a un iPhone Pro Max - lo hace ligeramente más ancho que el Redmi Note 14.

Otra característica que se ha mantenido entre versiones es su característico módulo de cámaras cuadrado, aunque en este último aspecto hay un cambio notable, ya que Xiaomi ha eliminado el lente macro, lo cual hace que uno de los aparentes lentes sea realmente una simulación, quizás para mantener la simetría previa.

El Redmi Note 15 Pro+ mantiene un diseño simple, pero elegante. / Juan Luis Del Campo

En cuanto a colores, el celular de prueba vino en un sobrio negro, pero también hay las opciones de un celeste metálico - llamado azul glacier - o, mi preferida, una simulación de cuero bastante elegante para quienes prefieran otras opciones.

Hay algo placenteramente sólido al sostener el celular, y no solo estamos hablando de sus nada deleznables 207 gramos de peso, sino en el hecho de que Xiaomi ha hecho del Redmi Note 15 Pro+ 5G un aparato resistente a los retos del día a día - aunque no al grado extremo y quizás exagerado de otro celular que reseñamos recientemente - calificando para una certificación IP66, IP68 y IP69K, haciéndolo resistente al polvo así como a ser expuesto en chorros de agua a presión y ser sumergido en líquido hasta una profundidad de 1,5 metros.

Pantalla y sonido

Un celular de este tamaño vive, o muere, por la calidad de su pantalla y felizmente el Redmi Note 15 Pro+ 5G no decepciona en este rubro, con un AMOLED de 6,83 pulgadas, 1,5K de resolución y unos delgados biseles que hacen que la imagen sea la estrella del show.

Y esta estrella viene bien pintada, con imágenes definidas, colores vivaces y una tasa de refresco de 120Hz que lo hacen grato para el uso diario o incluso cuando uno quiere ver una película.

El Redmi Note 15 Pro+ 5G cuenta con una pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas, perfecta para ver películas. / Juan Luis Del Campo

La pantalla logra un brillo de hasta 3.200 nits, lo suficiente para que la imagen se vea con claridad incluso a contraluz, con un sistema de ajuste automático que supuestamente elige el brillo óptimo en cada circunstancia, aunque en nuestra experiencia hubo ocasiones donde el brillo elegido fue más bajo del que hubiéramos preferido.

El audio de los celulares no suele sorprender, y en este caso el Redmi Note 15 Pro+ 5G tampoco es una excepción, pero tampoco se lo puede llamar una decepción. Se trata de un sistema de doble altavoz estéreo compatible con Dolby Atmos. Si hay algo que destacar es que es potente, con la posibilidad de aumentar el volúmen hasta el 400% y quizás causar molestias a tus vecinos, pero en general encontramos que si bien es aceptable cuando se consume series y películas, muestra sus limitaciones - en particular en los bajos - cuando se escucha música.

Cámaras

Volviendo al módulo de cámaras, el Redmi Note 15 Pro+ 5G cuenta con una cámara frontal - las llamadas cámaras ‘selfies’ - de 32 MP y f/2,2, competente para videollamadas y un ocasional autorretrato, aunque no esperes una calidad extraordinaria.

El teléfono difiere de sus predecesores en el que solo cuenta con un lente principal y un ultra angular, dejando de lado el lente macro. / Juan Luis Del Campo

Mientras tanto, en la parte posterior el módulo de cámaras contiene una cámara ultra angular de 32 MP y f/2,2 así como una cámara principal de 200MP y f/1,7. A diferencia de su predecesor directo, este teléfono no cuenta con un lente macro, pero al menos tiene funcionalidad de zoom digital de hasta 30x, aunque a ese nivel de magnificación las imágenes se ven comprensiblemente distorsionadas.

La cámara de 200MP es obviamente la mejor cámara que ofrece el Redmi Note 15 Pro+ 5G, proporcionando fotografías de calidad y con buen balance de color, con la opción de mejorarlas aún más mediante el uso de inteligencia artificial. Otras funcionalidades más avanzadas para editar las fotos están restringidas a Google Photos y al propietario app Galería de Xiaomi.

Prueba de la cámara macro, regular (1x) y con Zoom digital de x4. / Juan Luis Del Campo

Desempeño

El Redmi Note 15 Pro+ utiliza una Snapdragon 7s Gen 4, lo cual es una mejora modesta del Gen 3 de su más directo predecesor. En cuestión de poderío, es lo suficientemente capaz de realizar actividades cotidianas como navegar, ver videos y demás, inclusive con suficiente capacidad de procesamiento para realizar las tres actividades simultáneamente para aquellos que, por alguna razón inexplicable, así lo prefieran.

Muestra de las capacidades del teléfono para abrir múltiples ventanas. / Juan Luis Del Campo

La unidad gráfica, un Adreno 810, también tiene una capacidad respetable. En mi prueba favorita para probar celulares, logra correr el videojuego “Genshin Impact” sin muchos problemas con gráficos altos - algo impensable en la gama media hace solo un año -, aunque quedé decepcionado al no poder hacer pruebas con la adaptación a Android del clásico western “Red Dead Redemption”.

El Redmi Note 15 Pro+ puede correr "Genshin Impact" con los gráficos en alto sin problemas. / Juan Luis Del Campo

Sistema operativo

En un aspecto algo decepcionante, al momento en que reseñábamos el Redmi Note 15 Pro+ este venía con el HyperOS 2.0 basado, un sistema operativo basado en Android 15 que lo ponía algo rezagado respecto a sus competidores. Esto cambió al momento en que se está publicando esta reseña, pero para ese entonces ya no teníamos acceso al equipo, por lo que estas impresiones pueden estar un poco rezagadas.

El HyperOS 2.0 es un sistema operativo sólido, aunque viene con algunos apps cuestionables preinstalados. / Juan Luis Del Campo

De todos modos podemos decir que el HyperOS 2.0 es un sólido sistema operativo para celular, fácil e intuitivo de utilizar con algunas características realmente útiles como el ya mencionado modo de múltiples ventanas y el Game Turbo para mejorar el desempeño de los juegos. A esto se le suma funciones IA que ya hemos llegado a esperar de los celulares, como Circle to Search o resúmenes por inteligencia artificial.

En cuestión de seguridad, cuenta con opciones de huella dactilar y de reconocimiento facial. La primera funcionó sin problemas en todas las ocasiones, pero la cámara tuvo algunas dificultades para reconocer rostros en la oscuridad. De todos modos, los dos funcionaron competentemente.

Menos favorable es la decisión de Xiaomi de entregar el celular con ‘bloatware’ y apps innecesarios. Por ejemplo, durante mi tiempo probando el equipo recibí contínuamente anuncios de Temu, los que perduraron incluso después de que borré el programa del celular y solo después me di cuenta de que venían del navegador propietario de la marca. Algo lamentable, porque mancilló lo que fue una experiencia en general positiva utilizando el celular.

Batería

El Redmi Note 15 Pro+ cuenta con una batería de 6.500 mAh que le da una autonomía de alrededor de 21 horas de uso continuo según nuestras pruebas. El teléfono también viene con un cargador de 100W que permite ir de 0 a 70% en alrededor de media hora.

Conclusión

El Redmi Note 15 Pro+ es un perfecto ejemplo de la gama media, donde si bien no tiene características que destaquen, hace todo competentemente - ver películas, seguridad, navegar, fotografía, videojuegos - a un precio relativamente asequible, dando en general una experiencia sólida para los usuarios que quieran ir sobre lo seguro.