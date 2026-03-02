La transición de Xiaomi desde la electrónica de consumo hacia la industria automotriz continúa tomando forma. Durante el Mobile World Congress 2026 celebrado en Barcelona, la compañía sorprendió al público con la presentación del Vision Gran Turismo, un prototipo de hypercar eléctrico que explora las posibilidades del diseño y la ingeniería en la era digital.

El vehículo forma parte del programa Vision Gran Turismo, una iniciativa vinculada al popular simulador de conducción Gran Turismo, donde distintos fabricantes desarrollan autos conceptuales sin las limitaciones tradicionales de producción. Con esta presentación, Xiaomi se convierte en la primera marca china en participar en este proyecto dentro de la franquicia.

El modelo destaca por su diseño extremadamente bajo y aerodinámico, con grandes entradas de aire, un difusor trasero prominente y una gran ala posterior fabricada en fibra de carbono. También incorpora puertas tipo tijera y ruedas con fijación central que esconden frenos carbocerámicos de gran tamaño, elementos propios de vehículos de competición.

Aunque se trata de un concept car, las cifras que se mencionan en torno al proyecto son ambiciosas. Diversos reportes señalan que el sistema eléctrico podría superar los 1.900 caballos de fuerza, apoyado en una arquitectura eléctrica de 900 voltios con tecnología de carburo de silicio, desarrollada por la propia marca dentro de su estrategia de electrificación.

Xiaomi presentó este vehículo durante el Mobile World Congress 2026, reforzando su estrategia de expandirse más allá de la electrónica de consumo hacia la industria automotriz. (Foto: Diego Barrios de Mendoza) / Diego Barrios de Mendoza

Más allá de la potencia, el Vision Gran Turismo busca representar la visión tecnológica de Xiaomi para la movilidad del futuro. La compañía ha señalado que el proyecto integra inteligencia artificial, aerodinámica avanzada y conectividad dentro de un ecosistema que conecta vehículos, dispositivos móviles y hogares inteligentes.

La aparición de este hypercar en un evento tradicionalmente dedicado a la tecnología móvil refleja el cambio de enfoque de la compañía. Xiaomi ya ha iniciado su incursión en el sector automotor con modelos eléctricos como el sedán SU7 y otros proyectos en desarrollo, lo que demuestra su interés por expandir su presencia en el mercado global de la movilidad.

El modelo forma parte del programa Vision Gran Turismo, una iniciativa que permite a los fabricantes explorar conceptos de alto rendimiento sin las limitaciones de producción. (Foto: Diego Barrios de Mendoza) / Diego Barrios de Mendoza

Aunque el Vision Gran Turismo no está pensado para producción en serie, su presentación funciona como un laboratorio de ideas para explorar nuevas soluciones de diseño, rendimiento y conectividad.

En un momento en que la industria automotriz se redefine con la electrificación y el software, Xiaomi parece decidido a demostrar que su experiencia en tecnología también puede trasladarse al mundo del automóvil.