Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El prototipo Vision Gran Turismo representa la visión de Xiaomi sobre el futuro del automóvil eléctrico, combinando diseño radical, aerodinámica avanzada y tecnología digital. (Foto: Diego Barrios de Mendoza)
/ Diego Barrios de Mendoza
Por Redacción EC

La transición de Xiaomi desde la electrónica de consumo hacia la industria automotriz continúa tomando forma. Durante el Mobile World Congress 2026 celebrado en Barcelona, la compañía sorprendió al público con la presentación del Vision Gran Turismo, un prototipo de hypercar eléctrico que explora las posibilidades del diseño y la ingeniería en la era digital.

