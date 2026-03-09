Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La compañía lleva desde el pasado mes de junio preparando la producción de su primer ‘smartphone’ iPhone plegable de la mano de Foxconn. (Foto: Hector RETAMAL / AFP)
La compañía lleva desde el pasado mes de junio preparando la producción de su primer ‘smartphone’ iPhone plegable de la mano de Foxconn. (Foto: Hector RETAMAL / AFP)
/ HECTOR RETAMAL
Por Agencia Europa Press

Apple está preparando el lanzamiento de los productos de gama alta “Ultra”, en la que se encontrarían el iPhone plegable, un MacBook Pro con pantalla OLED táctil y una nueva generación de AirPods equipados con cámaras.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.