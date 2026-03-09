Apple está preparando el lanzamiento de los productos de gama alta “Ultra”, en la que se encontrarían el iPhone plegable, un MacBook Pro con pantalla OLED táctil y una nueva generación de AirPods equipados con cámaras.

Tras el lanzamiento del portátil MacBook Neo, el más económico del catálogo de Mac, Apple está preparando una nueva flota de productos de gama alta, que podría llegar este otoño bajo el nombre de “Ultra”, como ha avanzado el periodista de Bloomberg especializado en Apple Mark Gurman.

Gurman ha indicado que esta nueva gama de productos incluiría el iPhone plegable, que se espera que tenga un precio aproximado de 2.000 dólares, una gran pantalla interior y sensores integrados. Si no se lanza con el nombre de “Ultra”, el periodista ha apostado por “Fold” como alternativa.

La compañía lleva desde el pasado mes de junio preparando la producción de su primer ‘smartphone’ iPhone plegable de la mano de Foxconn, que podría hacerse realidad este 2026.

Otra de las grandes novedades que incluiría esta serie de lanzamientos es el MacBook Pro con pantalla OLED táctil, del que ya se habló en noviembre del año pasado. Con este cambio a OLED, Apple podría fabricar ordenadores más finos y con mayor brillo.

Basándose en el historial de Apple con las actualizaciones a OLED de iPad y iPhone, Gurman ha apuntado que este nuevo MacBook Pro se posicionaría por encima de los modelos que usan procesadores M5 Pro y M5 Max, diferenciando a una gama más alta.

Por último, Apple podría lanzar una nueva generación de los auriculares AirPods, con la principal novedad de equipar cámaras de visión artificial para vincular datos con Siri. Una característica que podría elevar su precio por encima de los AirPods Pro.