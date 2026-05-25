Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El lanzamiento de Trump Mobile ha estado envuelto en polémica ya desde su fabricación, ya que se promocionó como un dispositivo ‘Made in the USA’ (Fabricado en Estados Unidos) cuando en realidad fue fabricado en el extranjero por la marca taiwanesa HTC (También se ha criticado el hecho de que el dibujo de la bandera de EE. UU. que viene grabado tiene solo once rayas en lugar de las 13 oficiales
El lanzamiento de Trump Mobile ha estado envuelto en polémica ya desde su fabricación, ya que se promocionó como un dispositivo ‘Made in the USA’ (Fabricado en Estados Unidos) cuando en realidad fue fabricado en el extranjero por la marca taiwanesa HTC (También se ha criticado el hecho de que el dibujo de la bandera de EE. UU. que viene grabado tiene solo once rayas en lugar de las 13 oficiales
/ Trump Mobile
Por Agencia Europa Press

Trump Mobile ha admitido que han quedado expuestos los datos personales de sus clientes en internet, como el correo electrónico e identificadores de trasacciones, como consecuencia de un fallo en un proveedor tercero.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.