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Resumen

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El uso de bots está cambiando la actividad de los ciberdelincuentes. (Foto: magnific.com)
El uso de bots está cambiando la actividad de los ciberdelincuentes. (Foto: magnific.com)
Por Agencia Europa Press

La inteligencia artificial que impulsa la automatización de ‘bots’ está transformando el panorama del tráfico de Internet, lo que se traduce en un cambio estructural que pone en riesgo los cimientos en los que se basa la navegación por la red de redes: el 53 por ciento del tráfico global ya no es humano.

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