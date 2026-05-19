Resumen

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La mejor manera de protegerse contra el sarampión es con la vacuna que también previene las paperas y la rubéola (Foto: AFP)
La mejor manera de protegerse contra el sarampión es con la vacuna que también previene las paperas y la rubéola (Foto: AFP)
Por Redacción EC

La baja cobertura de vacunación registrada en los últimos años y el aumento de casos en el continente (México, Estados Unidos, Canadá, entre otros) han puesto al sarampión nuevamente en la mira. El Gobierno ha declarado la emergencia sanitaria por un periodo de 90 días en Lima Metropolitana, Callao y otros 10 departamentos, luego de confirmarse transmisión local en la región de Puno y detectarse un alto riesgo de expansión hacia otras jurisdicciones.

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