Por Redacción EC

El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, advirtió sobre el alto riesgo de propagación del sarampión en el Perú por una acumulación de personas susceptibles y a las bajas coberturas de vacunación registradas en diferentes edades. Asimismo, señaló que esta situación se agrava por la presencia de brotes activos en otros países de la región, lo que incrementa las probabilidades de ingreso y transmisión de la enfermedad en territorio nacional. También señala que, en el actual panorama epidemiológico, las autoridades de salud deben tomar acciones inmediatas. Además, la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública indicó que aún no se ha logrado recuperar a toda la población vulnerable ni cerrar las brechas históricas de vacunación existentes en distintas edades. El documento también advierte que persisten diversos factores que dificultan el control efectivo de posibles brotes de sarampión en el país.