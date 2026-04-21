El Ministerio de Salud del Perú informó que no existe transmisión local de sarampión en Lima Metropolitana, pese al reciente reporte de cuatro casos registrados en la capital. La aclaración fue realizada por el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), que mantiene activa la vigilancia sanitaria a nivel nacional.

El director del CDC, César Munayco, explicó que las acciones desplegadas responden a una alerta epidemiológica emitida por el sector Salud. “En Lima, en la actualidad, no se registra transmisión local de la enfermedad”, precisó.

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Casos detectados

Según el reporte oficial, durante las semanas epidemiológicas 3 y 8 se identificaron dos casos en hombres residentes de San Isidro. El primero fue importado, mientras que el segundo es de fuente aún desconocida. A estos se suman otros dos casos: una joven de 20 años procedente de Puno y un familiar cercano de ella.

El Minsa indicó que todos los pacientes se encuentran fuera de peligro. Sin embargo, las autoridades recalcaron la importancia de mantener al día el esquema de vacunación, especialmente en menores de 10 años, considerados población vulnerable frente a esta enfermedad.

En la capital, las Direcciones de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Norte, Este, Sur y Centro han intensificado las jornadas de vacunación, la difusión de mensajes preventivos y la vigilancia epidemiológica; con el fin de evitar la propagación del virus y detectar oportunamente posibles nuevos casos.

Munayco también hizo un llamado a los padres de familia para proteger a sus hijos mediante la inmunización. “Los padres juegan el rol más importante para el cuidado de sus hijos, las vacunas son seguras, gratuitas y las encuentras disponibles en los diferentes centros de salud. Protegerlos es una muestra de amor y respeto por quienes son el futuro de nuestro país”, enfatizó.

En regiones como Puno, donde se ha registrado un mayor número de casos, el Minsa ha garantizado el abastecimiento de vacunas e insumos, además de implementar estrategias como vacunación casa por casa, monitoreo permanente y respuesta rápida ante posibles brotes.

Todas estas medidas forman parte de la alerta epidemiológica AE-CDC N.° 005-2026.

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