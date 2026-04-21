Resumen

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Más de 323 mil dosis de vacunación contra la polio y sarampión se esperaban aplicar en Lima Centro. Foto: Diris Lima Centro
Más de 323 mil dosis de vacunación contra la polio y sarampión se esperaban aplicar en Lima Centro. Foto: Diris Lima Centro
Por Redacción EC

El Ministerio de Salud del Perú informó que no existe transmisión local de sarampión en Lima Metropolitana, pese al reciente reporte de cuatro casos registrados en la capital. La aclaración fue realizada por el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), que mantiene activa la vigilancia sanitaria a nivel nacional.

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