La disposición obliga a hospitales públicos, clínicas privadas, EsSalud y sanidades de las Fuerzas Armadas a reportar cualquier caso sospechoso en menos de 24 horas | Foto: Archivo GEC
El Ministerio de Salud (Minsa) activó este miércoles la alerta epidemiológica AE-CDC-N.° 003 a nivel nacional, buscando frenar el ingreso del sarampión ante el aumento crítico de casos en el extranjero y el riesgo de que el virus vuelva a circular en territorio peruano.

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.