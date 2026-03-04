El Ministerio de Salud (Minsa) activó este miércoles la alerta epidemiológica AE-CDC-N.° 003 a nivel nacional, buscando frenar el ingreso del sarampión ante el aumento crítico de casos en el extranjero y el riesgo de que el virus vuelva a circular en territorio peruano.

La disposición obliga a hospitales públicos, clínicas privadas, EsSalud y sanidades de las Fuerzas Armadas a reportar cualquier caso sospechoso en menos de 24 horas. Asimismo, busca proteger a la población infantil, exigiendo una cobertura de vacunación del 95 % en menores de cinco años.

Por otro lado, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ya califica la situación en las Américas como de riesgo muy alto, pues las cifras son claras: solo en lo que va de 2026 se han reportado 22 637 casos en Latinoamérica y el Caribe.

El asedio petrolero de Washington a Cuba cumple este domingo 1 de marzo un mes, con una crisis humanitaria fraguándose inexorable en la isla, incertidumbre absoluta, señales políticas contradictorias y un rumor creciente de contactos bilaterales en la sombra. (EFE)

CONOCE MÁS: Minsa y la guía para enfrentar el calor extremo en los próximos días

De ese modo, países vecinos muestran un panorama alarmante. México, por ejemplo. acumula 11 646 casos confirmados y 32 muertes al cierre de febrero. Guatemala, en tanto perdió su certificación de “país libre de sarampión” tras registrar 628 contagios, mientras que, durante el 2025, la OMS contabilizó casi 250 000 casos en 179 países.

Por otro lado, las autoridades vigilan con especial atención las celebraciones de Semana Santa y el desarrollo del Mundial FIFA 2026, pues el desplazamiento masivo de turistas desde zonas con epidemias activas (como Europa, EE. UU. y Asia) hacia el Perú eleva drásticamente la posibilidad de brotes importados.

4 días después de los síntomas iniciales, suele aparecer el característico sarpullido del sarampión. | Foto: Freepik

Llamado a los padres

Asimismo, el ente rector sostuvo que el esquema de vacunación en Perú es gratuito y consta de dos dosis de la vacuna SPR (Sarampión, Paperas y Rubéola): la primera a los 12 meses y la segunda a los 18 meses.

Ante síntomas como fiebre alta, tos, ojos rojos o erupciones en la piel, la instrucción ordena acudir de inmediato al centro de salud más cercano y evitar el contacto con otras personas para cortar la cadena de contagio.

“La vacunación contra el sarampión es la medida más segura y eficaz para prevenir esta enfermedad altamente contagiosa, que se transmite a través de las gotas expulsadas por la nariz, boca o garganta de una persona infectada”, indicó el Minsa en un comunicado de prensa.