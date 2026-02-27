Seis jóvenes de una academia militar se salvaron de morir ahogados en la playa Miramar, distrito de Ancón, al norte de Lima, así lo confirmó en sus redes sociales el Ministerio de Salud (Minsa). El rescate ocurrió al promediar las dos de la tarde de hoy, viernes 27 de febrero.

El Minsa precisó que al lugar envió dos ambulancias con personal médico del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), para brindar atención prehospitalaria en la zona. Además, una tercera unidad permanece en alerta para asegurar una respuesta rápida ante cualquier eventualidad.

De acuerdo con testigos, los jóvenes de la academia militar “Marinistas” ingresaron al mar como parte de su entrenamiento, sin embargo, las fuertes corrientes los habrían sorprendido, generando momentos de tensión entre quienes se encontraban en el lugar.

La rápida intervención de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) permitió rescatar a los aspirantes cuando se encontraban en una situación crítica. Gracias a esta acción coordinada, se evitó una tragedia mayor en una de las playas más concurridas del norte de Lima.

Tras ser puestos a buen recaudo, los afectados fueron trasladados de emergencia a un centro de salud para recibir atención médica especializada. Las autoridades continúan evaluando las circunstancias en las que se produjo el incidente.

La municipalidad y autoridades recuerdan a la ciudadanía la importancia de respetar las disposiciones de seguridad en el mar, especialmente ante la presencia de oleajes intensos y corrientes peligrosas.

