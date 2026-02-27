Resumen

Los jóvenes rescatados fueron trasladados en patrulleros y ambulancias hasta el Centro Materno Infantil de Ancón. Foto: Ancón Noticias Facebook
Seis jóvenes de una academia militar se salvaron de morir ahogados en la playa Miramar, distrito de Ancón, al norte de Lima, así lo confirmó en sus redes sociales el Ministerio de Salud (Minsa). El rescate ocurrió al promediar las dos de la tarde de hoy, viernes 27 de febrero.

