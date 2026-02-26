El Ministerio de Salud(MINSA)emitió la Resolución Ministerial N.° 150-2026-MINSA, el 23 de febrero, que establece un marco técnico para enfrentar el impacto del calor extremo en la salud pública, la misma que no se limita a responder al actual contexto de El Niño Costero, sino que fija criterios de aplicación ante el aumento sostenido de temperaturas en el país.
El Ministerio de Salud(MINSA)emitió la Resolución Ministerial N.° 150-2026-MINSA, el 23 de febrero, que establece un marco técnico para enfrentar el impacto del calor extremo en la salud pública, la misma que no se limita a responder al actual contexto de El Niño Costero, sino que fija criterios de aplicación ante el aumento sostenido de temperaturas en el país.
Las proyecciones hacia 2050 son preocupantes: regiones como Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Tumbes, Piura y Lambayeque podrían enfrentar más de 200 “días mortales” por calor al año.
La norma advierte que el Perú figura entre los países más vulnerables frente al cambio climático, debido a factores socioambientales y altos niveles de exposición de la población. En los últimos años, varias regiones amazónicas superaron los 40 °C y Lima Metropolitana registró hasta 36 días consecutivos con temperaturas anómalas.
Consecuencias del calor extremo en Perú
El documento recuerda, además, que el calor extremo ya ha tenido consecuencias fatales: en 2016 murieron ocho niños en Piura por posible golpe de calor, y entre 2021 y 2023 se atendieron 1.828 casos, con un incremento del 48 % solo en 2023.
Acciones ante el calor extremo
La guía incorpora seis ejes de acción, entre ellos:
El fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica
La capacitación del personal de salud
Campañas preventivas y una mejor gestión de recursos durante episodios de calor extremo.
Cabe señalar que, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que su estación en el distrito de La Molina, al este de la ciudad, reportó el martes 24 de febrero, una temperatura máxima de 34.5 °C, la más alta en lo que va del verano 2026 y un valor que no se alcanzaba en casi 30 años.
