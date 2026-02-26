El Ministerio de Salud (MINSA) emitió la Resolución Ministerial N.° 150-2026-MINSA, el 23 de febrero, que establece un marco técnico para enfrentar el impacto del calor extremo en la salud pública, la misma que no se limita a responder al actual contexto de El Niño Costero, sino que fija criterios de aplicación ante el aumento sostenido de temperaturas en el país.

Las proyecciones hacia 2050 son preocupantes: regiones como Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Tumbes, Piura y Lambayeque podrían enfrentar más de 200 “días mortales” por calor al año.

Adultos mayores en riesgo por altas temperaturas / AAP

La norma advierte que el Perú figura entre los países más vulnerables frente al cambio climático, debido a factores socioambientales y altos niveles de exposición de la población. En los últimos años, varias regiones amazónicas superaron los 40 °C y Lima Metropolitana registró hasta 36 días consecutivos con temperaturas anómalas.

Consecuencias del calor extremo en Perú

El documento recuerda, además, que el calor extremo ya ha tenido consecuencias fatales: en 2016 murieron ocho niños en Piura por posible golpe de calor, y entre 2021 y 2023 se atendieron 1.828 casos, con un incremento del 48 % solo en 2023.

Acciones ante el calor extremo

La guía incorpora seis ejes de acción, entre ellos:

El fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica

La capacitación del personal de salud

Campañas preventivas y una mejor gestión de recursos durante episodios de calor extremo.

También obliga a registrar adecuadamente los casos asociados al calor, para dimensionar su real impacto.

Cabe señalar que, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que su estación en el distrito de La Molina, al este de la ciudad, reportó el martes 24 de febrero, una temperatura máxima de 34.5 °C, la más alta en lo que va del verano 2026 y un valor que no se alcanzaba en casi 30 años.