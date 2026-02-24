Las contramarchas están a la orden del día en Petro-Perú. Y es que la nueva administración de la empresa, encabezada por Gustavo Villa, estaría preparando el terreno para revertir las decisiones adoptadas por la anterior gerente general, Rita López, aprovechando el vacío generado por el cambio de gobierno.

Es el caso del plan de reducción de personal, que López presentó al directorio el pasado 12 de febrero y que busca disponer de 954 posiciones en forma progresiva, pero sin despidos. Esto es, activando una serie de mecanismos como la ejecución del programa de desvinculación voluntaria (PDV), la no renovación de los contratos modales y temporales, y la aplicación estricta del cronograma de jubilaciones.

Por el contrario, trascendió que la nueva gerencia general y el directorio se habría alineado para revocar esta determinación y regresar al plan inicial que consistía en despedir a 1.600 trabajadores de forma directa.

A ese fin, fuentes del sector revelaron a este Diario que la nueva administración estaría procediendo a “enviar de vacaciones” a funcionarios en roles estratégicos. Es decir, a los gerentes que López designó para ocupar la nueva estructura orgánica de la empresa con fecha efectiva el 16 de febrero.

De acuerdo a las fuentes consultadas, estas movidas permitirían allanar el terreno para que el directorio apruebe sin contratiempos la nueva política de reducción de personal en el transcurso de esta semana.

Si la medida prospera, Petro-Perú se quedaría con 700 trabajadores “de un solo golpe”.

Cabe recordar que el plan de reducción de personal propuesto por Irma López se fundamenta en un informe solicitado al estudio Vinatea & Toyama, especializado en derecho laboral.

La remoción de López y la designación de Villa como su reemplazo pondrían de manifiesto el regreso al poder del ala afín a Óscar Vera, exgerente general de Petro-Perú, quien es sindicado como uno de causantes de la crisis que atraviesa la empresa.