El calor comenzará a intensificarse en distintas zonas del país durante los primeros días de esta semana. El Senamhi advirtió que entre el lunes 7 y el miércoles 9 de setiembre se registrará un incremento de temperaturas, con niveles que irán de moderados a extremos en la costa. En la sierra norte y central, el ascenso también será notorio, alcanzando una intensidad de moderada a fuerte. Ante este escenario, varias localidades deberán prepararse para jornadas más cálidas de lo habitual.

Este lunes, la mayor sensación de calor se instalará en la costa norte, donde los termómetros podrían alcanzar los 36 °C. Más al centro, la costa registrará temperaturas máximas de hasta 29 °C, mientras que en el sur también llegarían a ese nivel. El panorama se extenderá hacia los Andes, con valores de hasta 30 °C en la sierra norte y alrededor de 29 °C en la sierra central. Así, el inicio de la semana estará marcado por un aumento generalizado del calor en diferentes puntos del territorio nacional.

Estas son las regiones en donde se verán afectadas por el incremento de temperaturas en Perú

El aviso meteorológico del Senamhi extiende su alcance por diez departamentos y la Provincia Constitucional del Callao, donde el termómetro podría elevarse durante estos días. En Áncash, la alerta comprende Huaraz, Aija, Bolognesi, Casma, Huarmey, Huaylas, Ocros, Recuay, Santa y Yungay. También están incluidas las provincias arequipeñas de Camaná, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos, Islay y Arequipa. Cajamarca, Ica y La Libertad completan parte del mapa de localidades bajo vigilancia.

El calor también se hará sentir en Lambayeque, Moquegua, Piura, Tacna y Tumbes, regiones donde varias provincias figuran dentro del aviso meteorológico. Entre las zonas comprendidas aparecen Chiclayo, Ferreñafe, Lambayeque, Mariscal Nieto, Ilo, Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Paita, Sullana, Talara y Sechura. La advertencia alcanza además a Jorge Basadre, Tacna, Contralmirante Villar, Zarumilla y Tumbes, junto con toda la Provincia Constitucional del Callao. De esta manera, el mapa de temperaturas elevadas abarca diversos puntos de la costa y sectores de la sierra del país.

Las temperaturas alcanzarán hasta 36 °C y aumentará la radiación UV desde hoy hasta el miércoles

El cielo se mostrará con escasa nubosidad cerca del mediodía, según el escenario previsto por el Senamhi para estos días. La ausencia de nubes permitirá que los rayos solares se intensifiquen y aumente la exposición a la radiación ultravioleta, especialmente durante las horas centrales. A este panorama se sumarán vientos que podrían aproximarse a los 40 kilómetros por hora. Las ráfagas tendrán mayor presencia durante las tardes, mientras la costa norte podría registrar lluvias aisladas.

El termómetro tampoco dará tregua y mostrará marcadas diferencias según cada región del país. En la costa norte, las temperaturas máximas fluctuarán entre 29 °C y 36 °C, mientras que en la costa central oscilarán entre 24 °C y 29 °C. En la costa sur, los registros llegarán de 22 °C a 29 °C, manteniendo jornadas cálidas. En la sierra norte se esperan valores de 20 °C a 30 °C y en la sierra central de 17 °C a 29 °C.

El Callao tendrá unos días relativamente cálidos para esta época con unas máximas alrededor de 25–26 °C.

El Callao recibirá los primeros días de setiembre con un ambiente más cálido de lo habitual para esta época del año. Desde este lunes 7 hasta el miércoles 9, el Senamhi prevé un incremento de las temperaturas en la costa central. La jornada de hoy tendrá una máxima cercana a los 25 o 26 °C, mientras que el martes sería el día más cálido, con unos 26 °C. Para el miércoles, el calor persistirá con registros alrededor de los 25 °C.

A partir del jueves 10, el termómetro comenzaría a descender de manera gradual, con temperaturas diurnas próximas a los 24 °C. Las noches, entretanto, se mantendrán agradables, aunque hacia el fin de semana podrían acercarse a los 20 o 21 °C. Para Lima Oeste y el Callao, el pronóstico de hoy contempla una máxima de 26 °C y una mínima de 21 °C, acompañadas de nubosidad variable. Así, el episodio cálido será temporal y, después del miércoles, se espera un paulatino retorno a temperaturas más frescas.

En Lima Metropolitana, los próximos días también serán más cálidos de lo habitual para esta época del año

Lima Metropolitana inicia la semana con temperaturas que se alejan del frío acostumbrado para esta época del año. Entre el lunes 7 y el miércoles 9 de setiembre, el Senamhi prevé un incremento térmico en la costa central, con valores que podrían alcanzar entre 24 °C y 29 °C. Este lunes, Lima Este y Lima Oeste, incluido el Callao, bordearán los 26 °C. El martes y miércoles, el ambiente cálido persistirá y algunos sectores podrían acercarse a los 28 °C.

Para este jueves 10, el calor comenzaría a moderarse ligeramente, aunque las jornadas todavía conservarían un clima templado. Las mañanas y noches, especialmente cerca del litoral, continuarán siendo más frescas frente a las horas de mayor temperatura. El panorama resulta llamativo porque setiembre suele caracterizarse por días fríos y húmedos en la capital. Sin embargo, el pronóstico estacional del Senamhi ya anticipaba temperaturas por encima de lo habitual en la costa peruana durante el periodo julio-setiembre.