El Ministerio de Educación del Perú inició la campaña nacional de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano en escolares, como parte de una estrategia para fortalecer la salud estudiantil y consolidar a la escuela como un espacio integral de cuidado y formación.

La jornada de inmunización comenzó este lunes en el emblemático colegio Melitón Carvajal, con la participación del presidente José María Balcázar y miembros del gabinete ministerial.

La ministra de Educación, María Esther Cuadros, destacó que la iniciativa no se limita a una intervención sanitaria, sino que responde a un enfoque intersectorial que articula educación, salud y familia en favor del bienestar integral de los estudiantes.

Minedu impulsa inmunización escolar como parte del cuidado integral del estudiante. (Foto: Presidencia)

En ese sentido, subrayó que no es posible garantizar aprendizajes de calidad sin condiciones adecuadas de salud, seguridad y bienestar, por lo que el desarrollo integral del estudiante constituye una prioridad del Estado.

Vacunación incluirá a varones

Como parte de la estrategia, la campaña ha sido ampliada para incluir tanto a niñas como a varones, en línea con la evidencia científica y un enfoque de equidad en salud.

La ministra explicó que esta decisión busca cerrar brechas en la protección frente a enfermedades asociadas al VPH, reforzando una política pública inclusiva basada en criterios técnicos.

Vacunación contra el VPH se implementa en colegios con enfoque integral de salud. (Foto: Presidencia)

Asimismo, resaltó el rol de la escuela como plataforma de intervención integral, donde no solo se transmiten conocimientos, sino que también se implementan acciones vinculadas a salud mental, alimentación, higiene, salud bucal y prevención de riesgos.

Durante su intervención, Cuadros exhortó a los estudiantes a asumir la vacunación como una medida de protección informada, respaldada por evidencia científica y promovida por el Estado para garantizar su desarrollo.

“Hoy el Estado cumple con acercar servicios esenciales a la escuela para cuidar, prevenir y acompañar a los estudiantes” , concluyó.

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