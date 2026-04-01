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Vacunación contra el VPH se implementa en colegios con enfoque integral de salud. (Foto: Presidencia)
Vacunación contra el VPH se implementa en colegios con enfoque integral de salud. (Foto: Presidencia)
Por Redacción EC

El Ministerio de Educación del Perú inició la campaña nacional de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano en escolares, como parte de una estrategia para fortalecer la salud estudiantil y consolidar a la escuela como un espacio integral de cuidado y formación.

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