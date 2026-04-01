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El Ministerio de Educación del Perú inició la campaña nacional de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano en escolares, como parte de una estrategia para fortalecer la salud estudiantil y consolidar a la escuela como un espacio integral de cuidado y formación.
El Ministerio de Educación del Perú inició la campaña nacional de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano en escolares, como parte de una estrategia para fortalecer la salud estudiantil y consolidar a la escuela como un espacio integral de cuidado y formación.
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La jornada de inmunización comenzó este lunes en el emblemático colegio Melitón Carvajal, con la participación del presidente José María Balcázar y miembros del gabinete ministerial.
La ministra de Educación, María Esther Cuadros, destacó que la iniciativa no se limita a una intervención sanitaria, sino que responde a un enfoque intersectorial que articula educación, salud y familia en favor del bienestar integral de los estudiantes.
En ese sentido, subrayó que no es posible garantizar aprendizajes de calidad sin condiciones adecuadas de salud, seguridad y bienestar, por lo que el desarrollo integral del estudiante constituye una prioridad del Estado.
Vacunación incluirá a varones
Como parte de la estrategia, la campaña ha sido ampliada para incluir tanto a niñas como a varones, en línea con la evidencia científica y un enfoque de equidad en salud.
La ministra explicó que esta decisión busca cerrar brechas en la protección frente a enfermedades asociadas al VPH, reforzando una política pública inclusiva basada en criterios técnicos.
Asimismo, resaltó el rol de la escuela como plataforma de intervención integral, donde no solo se transmiten conocimientos, sino que también se implementan acciones vinculadas a salud mental, alimentación, higiene, salud bucal y prevención de riesgos.
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Durante su intervención, Cuadros exhortó a los estudiantes a asumir la vacunación como una medida de protección informada, respaldada por evidencia científica y promovida por el Estado para garantizar su desarrollo.
“Hoy el Estado cumple con acercar servicios esenciales a la escuela para cuidar, prevenir y acompañar a los estudiantes”, concluyó.
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