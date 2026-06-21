Vacunación contra el VPH
Vacunación contra el VPH
Por Redacción EC

Un estudio publicado esta semana en The Lancet confirma lo que la ciencia venía prometiendo: la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) no solo previene el cáncer de cuello uterino (CCU), sino que salva vidas. En Inglaterra, ninguna mujer de entre 20 y 24 años murió por esta enfermedad entre 2020 y 2024.

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