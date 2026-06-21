Un estudio publicado esta semana en The Lancet confirma lo que la ciencia venía prometiendo: la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) no solo previene el cáncer de cuello uterino (CCU), sino que salva vidas. En Inglaterra, ninguna mujer de entre 20 y 24 años murió por esta enfermedad entre 2020 y 2024.

Es la primera vez que se registra cero muertes en ese grupo etario. La investigación, elaborada por Cancer Research UK y la Universidad Queen Mary de Londres, estima que la vacunación, iniciada en ese país en 2008 para niñas y en 2019 para niños, ha evitado al menos 200 muertes. Sin el programa, habrían fallecido alrededor de 23 jóvenes solo en ese quinquenio. “Sabemos que la vacuna contra el VPH es extremadamente eficaz y, por primera vez, estos resultados demuestran que salva vidas”, declaró Michelle Mitchell, directora general de Cancer Research UK.

El cáncer de cuello uterino es el segundo cáncer más frecuente entre las mujeres peruanas y una de las principales causas de muerte oncológica femenina en el país. La vacuna gratuita existe en el Perú desde 2011, pero su implementación ha sido tardía y desigual, y hasta hace poco excluía por completo a los varones, pese a que ellos también transmiten el virus y pueden desarrollar cánceres de orofaringe, anal y de pene asociados a cepas de alto riesgo. Los resultados de Inglaterra son posibles precisamente porque ese país vacunó a una generación completa, con coberturas cercanas al 90%, con dos décadas de anticipación e incluyendo a ambos sexos.

“El cáncer de cuello uterino mata a casi 2,600 peruanas al año, y la mayoría de esas muertes son prevenibles. Lo que acaba de demostrarse en Inglaterra no es una promesa, es una realidad que el Perú puede alcanzar, pero solo si actuamos con la misma decisión: vacunando a tiempo, a todos, y ampliando el rango de edad para recuperar las generaciones que el programa dejó atrás”, señaló Damary Milla, Gerente General de la Liga Contra el Cáncer.

Consciente de esa deuda, la congresista Lady Camones impulsó la ley que amplió la vacunación hasta los 18 años y hoy promueve un nuevo proyecto para extenderla hasta los 26, alineando al Perú con las recomendaciones internacionales. La medida cobra especial relevancia considerando que la inclusión de niños en el programa es reciente, lo que deja cohortes enteras de jóvenes sin cobertura y con una ventana de protección que se cierra con los años.

“Logramos ampliar la vacunación hasta los 18 años, pero eso no es suficiente. Hay jóvenes de 19, 20, 25 años que nunca fueron vacunados porque cuando el programa empezó, ellos ya habían pasado la edad. No podemos darles la espalda. Por eso estamos impulsando la ampliación hasta los 26 años: para cerrar esa brecha y garantizar que ningún peruano ni peruana quede desprotegido por una decisión que el Estado tomó tarde”, afirmó la congresista Lady Camones.

El propio estudio advierte que la caída en la cobertura vacunal tras la pandemia de COVID-19 podría revertir parte de los avances logrados.