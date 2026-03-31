El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) informó hoy que el club de seguidores de la banda BTS, ARMY Perú, se sumó a la campaña nacional para sembrar un millón de árboles en el Santuario Histórico de Machu Picchu en Cusco.

Los voluntarios plantaron aproximadamente 2,000 ejemplares en zonas del parque arqueológico que presentan pérdida de cobertura vegetal y degradación de suelos debido a incendios forestales.

📢 #NotaDePrensa | Iniciativa busca movilizar a la ciudadanía, sector privado, Gobiernos regionales, comunidades y organizaciones aliadas para la siembra y mantenimiento de un millón de árboles nativos en este espacio emblemático del país.



📲 Más información ➡️… pic.twitter.com/C57TKlolnw — Ministerio del Ambiente 🇵🇪♻️ (@MinamPeru) March 31, 2026

La actividad se desarrolló de manera coordinada con las autoridades del Ministerio del Ambiente y representantes del santuario.

La jornada técnica consistió en la colocación de especies nativas como aliso, queñua, chachacomo, tara y sauco. Estos árboles fueron seleccionados para contribuir a la captación de agua y fortalecer la resiliencia de los ecosistemas ante los efectos del cambio climático.

El Ministerio del Ambiente brindará un reconocimiento oficial que certificará la creación del denominado Bosque BTS para documentar el aporte de los ciudadanos en la conservación de la infraestructura natural del patrimonio monumental peruano.

Esta iniciativa de reforestación se realiza en el contexto del regreso del grupo surcoreano BTS a los escenarios internacionales con su gira mundial titulada The Arirang Tour que incluye dos presentaciones en Lima los días 9 y 10 de octubre de 2026.