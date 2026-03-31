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Campara para sembrar árboles en el santuario de Machu Picchu, en Cusco. (Foto: Ministerio del Ambiente.)
Campara para sembrar árboles en el santuario de Machu Picchu, en Cusco. (Foto: Ministerio del Ambiente.)
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) informó hoy que el club de seguidores de la banda BTS, ARMY Perú, se sumó a la campaña nacional para sembrar un millón de árboles en el Santuario Histórico de Machu Picchu en Cusco.

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