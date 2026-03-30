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Maquinaria pesada y equipos técnicos del Gobierno Regional de Ayacucho están en la zona limpiando las calles. Foto: América Noticias
Maquinaria pesada y equipos técnicos del Gobierno Regional de Ayacucho están en la zona limpiando las calles. Foto: América Noticias
Por Redacción EC

Un nuevo desborde del río Sankirhuato inundó las calles, casas y establecimientos generando pánico y alerta en los pobladores San Francisco del distrito de Ayna, en la provincia de La Mar, región Ayacucho, ubicado en la zona del Vraem. El caudal superó la altura de dos puentes.

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