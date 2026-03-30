Un nuevo desborde del río Sankirhuato inundó las calles, casas y establecimientos generando pánico y alerta en los pobladores San Francisco del distrito de Ayna, en la provincia de La Mar, región Ayacucho, ubicado en la zona del Vraem. El caudal superó la altura de dos puentes.

América Noticias indicó que el desastre natural fue causado tras el deslizamiento de un cerro.

Las intensas lluvias continúan registrándose en la jurisdicción del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem). Foto: América Noticias

Desde el Gobierno Regional indicaron que vienen realizando la descolmatación con maquinaria pesada desde un primer momento, también con ayuda del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).

“Lamentablemente está lloviendo en las partes altas y por eso ocurren los deslizamientos. Solicitamos un geólogo al Igemet y a la Otass para que traigan maquinara”, sostuvo el ingeniero Berríos.

Asimismo, Indeci ha proporcionado 41.7 toneladas de ayuda humanitaria y viene coordinanci acciones con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el Ministerio de Defensa (Mindef).

Pobladores exigen más ayuda para trabajar