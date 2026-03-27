La Dirección Regional de Salud (Diresa) Áncash confirmó que cinco personas dieron positivos de leptospirosis, en el contexto de la alerta epidemiológica emitida por el Ministerio de Salud (Minsa) ante el incremento del riesgo de esta enfermedad por las lluvias intensas.

El director de Epidemiología de la Diresa, Jaime Salazar Vargas, informó que la mayoría de los casos fueron detectados en la costa y en la provincia del Santa, mientras que uno se reportó en la provincia de Huaylas. Los pacientes corresponden tanto a niños como a adultos, entre varones y mujeres.

El especialista precisó que ninguno de los casos confirmados ha presentado cuadros graves; los pacientes se encuentran estables y vienen recibiendo atención médica oportuna. Asimismo, indicó que se mantienen activas las acciones de vigilancia epidemiológica y diagnóstico en los establecimientos de salud de la región, en cumplimiento de las disposiciones del sector.

La leptospirosis es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Leptospira, que se transmite a los seres humanos por contacto con agua, barro o alimentos contaminados con la orina de animales infectados, especialmente roedores. El riesgo aumenta cuando existen heridas abiertas o contacto con mucosas como ojos, nariz o boca.

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Por su parte, el director de la Red de Salud Pacífico Sur, Miguel Namihas Gonzales, detalló que tres de los casos se han registrado en su jurisdicción y exhortó a la población a reforzar las medidas de prevención.

“Es importante que la población retome las medidas de higiene en todos los espacios de su vivienda. Ante síntomas como fiebre, dolores musculares, malestar general, vómitos o diarrea, deben acudir de inmediato al establecimiento de salud más cercano y no automedicarse”, enfatizó.