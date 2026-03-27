Resumen

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El especialista precisó que ninguno de los casos confirmados ha presentado cuadros graves. Foto: Andina
El especialista precisó que ninguno de los casos confirmados ha presentado cuadros graves. Foto: Andina
Por Redacción EC

La Dirección Regional de Salud (Diresa) Áncash confirmó que cinco personas dieron positivos de leptospirosis, en el contexto de la alerta epidemiológica emitida por el Ministerio de Salud (Minsa) ante el incremento del riesgo de esta enfermedad por las lluvias intensas.

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