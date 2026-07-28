Sismo de magnitud 5,5 se registró en Chimbote. (Foto: IGP)
Sismo de magnitud 5,5 se registró en Chimbote. (Foto: IGP)
Por Redacción EC

Un sismo de magnitud 5,5 fue reportado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) al suroeste de Chimbote, a las 8:24 a.m. de hoy 28 de julio, en Áncash.

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