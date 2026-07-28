Un sismo de magnitud 5,5 fue reportado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) al suroeste de Chimbote, a las 8:24 a.m. de hoy 28 de julio, en Áncash.
Según el informe, el epicentro del temblor se ubicó a 227 kilómetros al suroeste de Chimbote, en la provincia del Santa, a una profundidad de 27 kilómetros.
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Las coordenadas registradas por los sensores fueron de -9.86 grados de latitud y -80.49 grados de longitud. Además, fue registrada por el IGP con una intensidad máxima moderada de II-III en Chimbote.
El movimiento telúrico tiene lugar luego del sismo de magnitud 5.1 que sacudió Junín el pasado sábado 18 de julio; mismo que dejó cinco muertos, decenas de heridos y más de 300 damnificados.
Una mochila de emergencia debe contener artículos esenciales para las primeras 24 horas, destacando agua embotellada, alimentos no perecibles y un botiquín de primeros auxilios.
Como ellos también son parte de nuestra familia, aquí los elementos básicos a tener en cuenta:
- Agua y alimento: Al menos dos botellas de agua exclusivas para mascota y dos bolsas o latas de comida que sean fáciles de abrir.
- Correa o canasto: Para contenerlos en caso de nerviosismo, ansiedad o miedo. Igualmente, el transportador debe estar cerca a la salida de nuestra vivienda.
- Manta: En caso fuera necesario abrigarla en las horas siguientes a la emergencia debido al posible contacto de la mascota con el agua.
- Medicamentos: Si nuestra mascota sufre de alguna condición médica, es importante tener suministros extras de sus medicinas regulares.
- Plato para la comida: Tener un pequeño plato de comida o táper plástico donde poner el alimento y el agua.
- Bolsitas: Para recoger sus deposiciones, pues, aunque la situación sea de emergencia, la higiene cumple un papel muy importante para quienes compartan espacio con el animal.