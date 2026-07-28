Un sismo de magnitud 5,5 fue reportado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) al suroeste de Chimbote, a las 8:24 a.m. de hoy 28 de julio, en Áncash.

Según el informe, el epicentro del temblor se ubicó a 227 kilómetros al suroeste de Chimbote, en la provincia del Santa, a una profundidad de 27 kilómetros.

Las coordenadas registradas por los sensores fueron de -9.86 grados de latitud y -80.49 grados de longitud. Además, fue registrada por el IGP con una intensidad máxima moderada de II-III en Chimbote.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0505

Fecha y Hora Local: 28/07/2026,08:24:25

Magnitud: 5.5

Profundidad: 27 km

Latitud: -9.86

Longitud: -80.49

Intensidad: II-III Chimbote

Referencia: 227 km al SO de Chimbote, Santa - Áncashhttps://t.co/ubIukxjvLY — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) July 28, 2026

El movimiento telúrico tiene lugar luego del sismo de magnitud 5.1 que sacudió Junín el pasado sábado 18 de julio; mismo que dejó cinco muertos, decenas de heridos y más de 300 damnificados.

¿Qué debe contener una mochila de emergencia?

Una mochila de emergencia debe contener artículos esenciales para las primeras 24 horas, destacando agua embotellada, alimentos no perecibles y un botiquín de primeros auxilios.

¿Qué debe llevar una mochila de emergencia para mascotas?

Como ellos también son parte de nuestra familia, aquí los elementos básicos a tener en cuenta:

Agua y alimento: Al menos dos botellas de agua exclusivas para mascota y dos bolsas o latas de comida que sean fáciles de abrir.

Correa o canasto: Para contenerlos en caso de nerviosismo, ansiedad o miedo. Igualmente, el transportador debe estar cerca a la salida de nuestra vivienda.

Manta: En caso fuera necesario abrigarla en las horas siguientes a la emergencia debido al posible contacto de la mascota con el agua.

Medicamentos: Si nuestra mascota sufre de alguna condición médica, es importante tener suministros extras de sus medicinas regulares.

Plato para la comida: Tener un pequeño plato de comida o táper plástico donde poner el alimento y el agua.

Bolsitas: Para recoger sus deposiciones, pues, aunque la situación sea de emergencia, la higiene cumple un papel muy importante para quienes compartan espacio con el animal.