Un incendio forestal permanece activo desde el domingo 26 de julio en el kilómetro 35 de la carretera Puno-Mañazo, donde el fuego ha consumido varias hectáreas de pastizales. Las fuertes ráfagas de viento favorecen la propagación de las llamas y complican las labores de control que realizan las autoridades.

El siniestro mantiene en alerta a los equipos de primera respuesta, que buscan evitar que el fuego alcance nuevas áreas y represente un mayor riesgo para la población y el entorno.

Los fuertes vientos continúan favoreciendo la propagación del fuego. Foto: ANDINA/Difusión

De acuerdo con el reporte preliminar del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Puno, el incendio forestal continúa fuera de control y requiere el despliegue de más recursos para contener su avance. “La emergencia sigue activa y exige más apoyo en el lugar”, señala el reporte preliminar del COER de Puno.

Las autoridades coordinan acciones para impedir que las llamas se extiendan hacia sectores cercanos.

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Solicitan apoyo de bomberos, Policía, Ejército y brigadistas

Ante la magnitud del incendio, las autoridades solicitaron el apoyo urgente de brigadistas de emergencia y desastres, el Cuerpo General de Bomberos, la Policía Nacional del Perú, el Ejército del Perú y la población organizada para reforzar las labores de respuesta.

Los equipos de primera intervención también realizan la evaluación de daños y trabajan para proteger la vida de las personas, los animales y los medios de subsistencia de las familias asentadas en la zona.

Por otro lado, las autoridades recomendaron transitar con extrema precaución por la carretera Puno-Mañazo debido a la presencia de humo, que reduce la visibilidad y aumenta el riesgo de accidentes.

Un incendio forestal fue reportado este domingon 26 de julio. El fuego arrasó con varias hectáreas de pastizales a la altura del kilómetro 35 de la carretera Puno-Mañazo. Foto: ANDINA/Difusión

Asimismo, exhortaron a la población a evitar las quemas agrícolas para prevenir nuevos incendios forestales durante la temporada seca y recordaron que cualquier emergencia puede ser reportada a los números 106, 116 o 105.

Incendio en Puno se suma a otra reciente emergencia en Ucayali

La emergencia en Puno ocurre pocos días después de otro incendio forestal registrado en la región Ucayali. En el distrito de Yarinacocha, el fuego consumió más de 30 hectáreas de pastizales en los sectores de San Lorenzo y San Pablo de Tushmo, favorecido por temperaturas cercanas a los 40 °C y la escasez de lluvias. Las autoridades también solicitaron evitar cualquier actividad que implique el uso de fuego al aire libre para reducir el riesgo de nuevos siniestros.

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