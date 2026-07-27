Incendio forestal en Puno continúa activo mientras el viento dificulta controlar las llamas. Foto: El Peruano
Incendio forestal en Puno continúa activo mientras el viento dificulta controlar las llamas. Foto: El Peruano
Por Redacción EC

Un incendio forestal permanece activo desde el domingo 26 de julio en el kilómetro 35 de la carretera Puno-Mañazo, donde el fuego ha consumido varias hectáreas de pastizales. Las fuertes ráfagas de viento favorecen la propagación de las llamas y complican las labores de control que realizan las autoridades.

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