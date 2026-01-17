El río Ucayali se encuentra en alerta amarilla al bordear los 146 metros, según los reportes emitidos por el Senamhi, informó Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Ucayali.

Las mediciones realizadas en el puerto de Pucallpa y en el Malecón Grau indican que, por el momento, el caudal del río se mantiene aún lejos de alcanzar niveles que puedan generar desbordes debido a la persistencia de las lluvias.

Sin embargo, el COER indicó que se han identificado zonas vulnerables, como algunos caseríos y comunidades nativas del Bajo Ucayali, Flor de Adonis y el sector La Hoyada.

Asimismo, los distritos de Raymondi y Tahuanía, en la provincia de Atalaya; Callería, Iparia y Masisea, en Coronel Portillo; y Curimaná, en Padre Abad, fueron declarados en estado de emergencia ante el peligro inminente de intensas lluvias.

La Oficina Regional de Defensa Nacional (ORDN) mantiene un monitoreo permanente con el fin de garantizar una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad.

Asimismo, el Senamhi alertó que entre el 17 y 18 de enero se registrarán lluvias de moderada a fuerte intensidad en la región selva, acompañadas de descargas eléctricas y vientos de hasta 45 km/h.

Ante este escenario, el COER Ucayali recomendó a la población adoptar medidas de precaución, especialmente en áreas propensas a la activación de quebradas y al peligro de huaicos, así como proteger viviendas y bienes para reducir posibles afectaciones.