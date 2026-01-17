Ante la presencia de lluvias intensas, huaicos y deslizamientos registrados en diversos puntos del país, el titular de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), Gilmer Álvarez, dispuso la alerta permanente en la entidad con el fin de monitorear de manera continua el tránsito en las vías nacionales.
El funcionario informó que, desde los Centros de Gestión y Monitoreo de la Sutran, ubicados en Lima y otras tres regiones, se realiza una vigilancia constante del estado de las carreteras, información que es actualizada en tiempo real en el Mapa Interactivo de Alertas, herramienta digital dirigida a conductores, transportistas, pasajeros y público en general.
“Desde los Centros de Gestión y Monitoreo con los que cuenta la Sutran en Lima y otras tres regiones del país, realizamos una vigilancia permanente del tránsito en las vías nacionales; esta información se vuelca en nuestro Mapa Interactivo de Alertas, que está a disposición de conductores, transportistas, pasajeros y público en general”, señaló Álvarez.
Esta plataforma es gratuita, funciona las 24 horas del día durante todo el año y se alimenta con información oficial de la Policía Nacional del Perú, las Unidades Desconcentradas de la Sutran y las concesionarias viales. El mapa puede ser consultado a través de la página web de la entidad o mediante el aplicativo Viaje Seguro.
Por su parte, el vocero de la Sutran, Ronald Power, explicó que el sistema identifica los tramos interrumpidos en color rojo y los restringidos en amarillo, además de precisar las causas del bloqueo, ya sea por factores humanos, fenómenos naturales, accidentes de tránsito o daños en la infraestructura vial.
Asimismo, la Sutran reiteró una serie de recomendaciones de seguridad para los conductores ante la ocurrencia de huaicos e inundaciones, entre ellas no intentar cruzar vías afectadas, evacuar a los pasajeros hacia zonas seguras y evitar circular por áreas inundadas. Para reportar emergencias o incidencias en las carreteras, la entidad mantiene habilitados el WhatsApp Fiscafono 999 382 606 y la línea Aló Sutran 0800 12345.
