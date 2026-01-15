Tras el reciente huaico registrado en la región Junín, un equipo técnico del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) llegó al sector del río Perené, en el distrito de Villa Perené, provincia de Chanchamayo, a fin de coordinar con las autoridades locales los trabajos de liberación de las vías dañadas por el lodo y las piedras que interrumpen la circulación de unidades de transporte y el tránsito de los pobladores.

Acompañado por autoridades locales y efectivos de la Policía Nacional del Perú, el equipo del Centro de Operaciones de Emergencia (COES) del MTPE se desplazó hasta las zonas que sufrieron mayores daños y verificó el estado de las carreteras en Alto Pichanaqui y áreas aledañas, afectadas por el huaico que también arrasó con zonas de cultivo.

En el lugar, se evaluaron los daños y se articularon acciones con las autoridades distritales y de la región Junín, con la finalidad de brindar apoyo por parte del Estado para la limpieza de la zona afectada, la atención a los damnificados y el acompañamiento a las familias de las personas fallecidas.

Al respecto, el ministro Óscar Fernández Cáceres señaló que el sector viene actuando de manera inmediata y coordinada frente a la emergencia. “Desde el primer momento hemos dispuesto el desplazamiento de nuestro equipo técnico para articular acciones con las autoridades locales y garantizar una respuesta oportuna del Estado en favor de las familias afectadas”, afirmó.

Asimismo, el titular del MTPE remarcó la importancia de la prevención ante posibles nuevos eventos naturales. “Nuestro equipo permanecerá en la zona para reforzar las acciones de prevención y reducir los riesgos ante eventuales nuevas emergencias, priorizando siempre la protección de la vida y la seguridad de la población”, agregó.

El equipo técnico del MTPE continuará en la zona, sumando esfuerzos para proteger a las familias y contribuir a la recuperación de las áreas afectadas.

En la madrugada del 13 de enero de 2023 se produjo un deslizamiento de tierra, lodo y piedras como consecuencia de las intensas lluvias que afectan la región. Según el reporte del COES-MTPE, el desastre natural dejó como resultado cuatro personas fallecidas, entre ellas una menor de edad, así como una vivienda rústica colapsada.

El MTPE mantiene comunicación permanente con las autoridades de Junín, en el marco de la articulación territorial establecida por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto Supremo N.° 003-2026-PCM, que declaró el estado de emergencia en más de 380 distritos del país debido a las precipitaciones fluviales.

