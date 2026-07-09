Flavio Cruz Mamani juró este jueves como nuevo ministro de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), en reemplazo de Freddy Solano, quien presentó su renuncia irrevocable al cargo.

La ceremonia de juramentación se realizó en Palacio de Gobierno y fue encabezada por el presidente de la República, José María Balcázar.

Con esta designación, el Ejecutivo concretó un nuevo cambio en el Gabinete Ministerial, a pocas semanas del inicio de la transferencia de gobierno.

Flavio Cruz llega al Ministerio de Trabajo luego de desempeñarse como congresista por la bancada de Perú Libre.

El nuevo titular del MTPE reemplaza a Solano, quien dejó el cargo este mismo jueves tras los cuestionamientos que afrontaba por supuestamente presentar un certificado falso para ser nombrado jefe de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) en octubre de 2023.

“Los cuestionamientos formulados en los últimos días han generado un escenario político y mediático que, más allá de mi posición firme respecto de los hechos, amenaza con desviar la atención de las prioridades que el país exige al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo”, precisó.