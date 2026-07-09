Flavio Cruz juró como ministro de Trabajo y Promoción de Empleo. (Foto: Presidencia de la República)
Flavio Cruz juró como ministro de Trabajo y Promoción de Empleo. (Foto: Presidencia de la República)
Por Redacción EC

Flavio Cruz Mamani juró este jueves como nuevo ministro de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), en reemplazo de Freddy Solano, quien presentó su renuncia irrevocable al cargo.

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