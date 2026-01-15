Hoy jueves 15 de enero, se reportó un incremento del caudal del río Rímac en el distrito de Chosica, como consecuencia de las lluvias registradas en los últimos días en Lima Este. El aumento del nivel del agua ha generado preocupación entre los vecinos.

De acuerdo con un reporte de Canal N, residentes de la zona señalaron que el crecimiento del caudal es visible en distintos tramos del río y lo atribuyen a las precipitaciones constantes registradas recientemente en la parte alta de la cuenca.

La situación genera preocupación entre los residentes, quienes recuerdan que en 2017 un huaico arrasó con varias viviendas en el distrito.

En tanto, RPP informó que en el puente Trujillo, que conecta el Cercado de Lima con el distrito del Rímac, también se ha observado un aumento significativo del caudal. El medio constató que el incremento es notorio en las paredes y muros que contienen el cauce.

Este aumento ha motivado que varios ciudadanos se acerquen a las barandas del puente para observar el paso del agua. Hasta el momento no se han reportado daños ni emergencias, aunque la situación continúa siendo monitoreada.

Alerta del Senamhi por lluvias intensas

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que entre el miércoles 14 y el viernes 16 de enero se presentarán precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en la sierra, que incluirán lluvia, granizo, aguanieve y nevadas.

El granizo se registraría en zonas ubicadas por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar, mientras que las nevadas afectarían localidades situadas sobre los 3.800 metros en la sierra central y sur.

El organismo también alertó que estos eventos estarán acompañados de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 35 km/h, además de un aumento de la nubosidad durante la tarde y noche. En la costa, en tanto, se prevé lluvia de ligera a moderada intensidad.