Dos incendios se registraron este miércoles en los distritos de Breña y el Cercado de Lima, lo que motivó la intervención del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Según información consignada en la página oficial de los bomberos, en cada emergencia se desplegaron cuatro unidades para atender los siniestros.

El primer incidente fue reportado en la cuadra 12 de la avenida Bolivia, en Breña, donde el fuego habría afectado un inmueble. La alerta fue realizada por vecinos de la zona, quienes se comunicaron con el Rotafono de RPP para informar sobre la presencia de llamas.

En tanto, un segundo incendio fue reportado en la cuadra 13 del jirón Washington, en el Cercado de Lima. En este caso, el fuego se habría originado en cables eléctricos subterráneos, generando preocupación entre transeúntes y comerciantes del sector.

Hasta el cierre de esta nota, ninguna autoridad había emitido un pronunciamiento oficial sobre las causas o los daños ocasionados. Las emergencias fueron advertidas por ciudadanos y atendidas por los bomberos, sin que se reporten personas heridas.

Los Bomberos atendieron más de 120 emergencias el pasado de 31 de diciembre. (Foto: Mario Zapata/El Comercio)

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.