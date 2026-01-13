Un cuádruple choque registrado la tarde del lunes en la carretera Panamericana Norte dejó al menos siete personas heridas en el distrito de Los Olivos. El accidente se produjo en el sentido de norte a sur, a la altura del paradero Santa Luisa, una zona de alto tránsito vehicular y peatonal.

De acuerdo con información recogida por RPP, una furgoneta blanca perdió el control y chocó primero contra una cúster de la empresa Nueva Estrella, conocida como “Los Anconeros”. A raíz del impacto, la cúster colisionó con una camioneta verde y, posteriormente, con un automóvil de color gris.

Testigos indicaron que la fuerza del choque hizo que la camioneta verde terminara sobre la vereda. Un comerciante de la zona señaló que este vehículo evitó que el accidente tuviera consecuencias más graves, ya que en el paradero había ambulantes y transeúntes en ese momento.

Las primeras versiones apuntan a que la furgoneta habría presentado una falla mecánica, presuntamente por problemas en el sistema de frenos, lo que ocasionó que el conductor perdiera el control de la unidad.

En total, siete personas resultaron heridas. Cuatro de ellas fueron trasladadas a una clínica cercana y, según se informó, no presentan lesiones de gravedad. La cúster y la furgoneta fueron llevadas a la Comisaría PNP de Pro para las diligencias correspondientes.

¿Qué hacer en caso de una emergencia?

Si eres testigo o estás en medio de una emergencia, puedes llamar al sistema del SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes llamar de forma gratuita al 115.

Asimismo, a la Central de Emergencias de la Policía Nacional del Perú (PNP) al 105.