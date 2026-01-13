Caen presuntos integrantes de Los Sátrapas del Cono por extorsión en Independencia. (Foto: Captura/América Noticias)
Caen presuntos integrantes de Los Sátrapas del Cono por extorsión en Independencia. (Foto: Captura/América Noticias)
Redacción EC

La capturó en el distrito de a dos presuntos integrantes de la banda criminal Los Sátrapas del Cono, organización dedicada a la extorsión de empresas de transporte público y de taxi colectivo, informó el jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), .

La intervención fue ejecutada por la División de Investigación de Robos, con apoyo de un equipo especializado de inteligencia, logrando ubicar y desarticular una presunta guarida de la . En el inmueble intervenido, los agentes hallaron una pistola y cartuchos del mismo calibre, los cuales ya forman parte de las investigaciones.

Carlos Salas Abusada
Durante el operativo en Independencia, la PNP halló un arma de fuego. (Foto: Captura/América Noticias)

Los detenidos fueron identificados como Frank Alexis Cruz Cárdenas, alias “Frank”, y Alison Mara Lozano Malva, de 22 años, alias “Alison”. Según la Policía, ambos integrarían una red criminal que operaba desde distintos puntos del distrito, utilizando la violencia y el miedo para imponer.

El general Revoredo señaló que estas organizaciones no dudan en emplear métodos extremos para amedrentar a sus víctimas. “Estos irrecuperables no dudan en dejar artefactos explosivos ni en incendiar vehículos para amedrentar a personas de bien”, sostuvo, reafirmando el respaldo de la PNP a los transportistas y pequeños emprendedores afectados por la extorsión.

Dirincri detiene a miembros de red criminal que amedrentaba a transportistas. (Foto: Captura/América Noticias)

Asimismo, el jefe de la Dirincri alertó que estas utilizan a menores de edad como vigías para advertir sobre la presencia policial, exponiéndolos a graves riesgos. Precisó que la intervención se realizó con el uso racional de la fuerza, debido a que los sujetos contaban con armas y otros pertrechos, y destacó la colaboración de los vecinos en las labores de inteligencia.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.

