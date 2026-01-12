Bandas criminales que fueron desarticuladas se reactivan: ¿Cómo se reconfiguraron tras la caída de sus cabecillas?

Unidad de Investigación

La Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) ha identificado que, tras la caída de los cabecillas ‘El Monstruo’ y ‘El Jorobado’, delincuentes nacionales y extranjeros buscan tomar el control de secuestros, extorsiones y sicariato reactivando y usando el nombre de organizaciones criminales desarticuladas por la policía y la Fiscalía de Crimen Organizado.

La mayor prueba de la hipótesis manejada hasta el momento por la policía es la reaparición de Los Charlys de Breña, conocida banda del 2000 dedicada al secuestro y asalto a mano armada, que ahora cuenta con sicarios venezolanos entre sus filas.

Este escenario se presenta tras la captura de Erick Moreno Hernández, ‘El Monstruo’, en setiembre del año pasado en Paraguay, y la detención en febrero del 2024 de Adam Lucano Cotrina, ‘El Jorobado’, jefe de la organización criminal Los Sanguinarios de la Construcción. Ambos, enemigos a muerte por la disputa del control del cobro de cupos en la zona norte de Lima y el Callao.

Para el general Víctor Revoredo, jefe de la Dirincri, estamos ante rezagos de grupos que intentan imitar una supremacía usando la violencia. “¿Por qué cree que salen como fieras salvajes a atacar? Porque quieren causar miedo, porque no tienen dirección y por eso la policía está yendo tras ellos”, dijo.

El alto oficial señaló que este binomio entre delincuentes nacionales y extranjeros podría resultar en una lucha a muerte por el mando. “El venezolano quiere ser protagonista, no quiere ser secundario, quiere ser dirigente, quiere ser como ‘Niño Guerrero’, cabecilla del Tren de Aragua”, explicó.

Revoredo confirmó la existencia de estas alianzas y señaló que dos de las razones para enrolar a sicarios extranjeros es por la “mano de obra” barata y la violencia en sus ataques. “Muchos de estos irrecuperables vienen de ser ladrones que matan por 2.000 soles”, acotó.

—Fuera de circulación—

Para el fiscal superior Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las fiscalías especializadas contra la criminalidad organizada (Fecor), las organizaciones de ‘El Monstruo’ y el Tren de Aragua han sido dominadas y desarticuladas tras desbaratar su línea financiera.

Sin embargo, advirtió que aún existen organizaciones criminales mucho más complejas, con mayor capacidad operativa, y es tarea de la policía identificarlas.

“En el caso de ‘El Monstruo’, se detuvo a las personas que manejaban el dinero de las extorsiones que lo hacían vivir a cuerpo de rey en Paraguay. Con el Tren de Aragua, se desarticularon sus cuatro líneas criminales, casi todos sus lugartenientes están presos. El Tren de Aragua está retirado del Perú, pero existen pequeños remanentes que se han quedado y han ido formando bandas”, detalló.

Cifras alarmantes

Más de 50 homicidios se han registrado en lo que va del 2026, lo que representa el inicio del año más sangriento desde el 2017 en el Perú. El mayor número de casos ocurrió en Lima.

