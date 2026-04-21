Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Una pieza clave de la banda criminal se infiltraba en empresas de logística para conocer sobre el traslado de lingotes de oro hacia el Callao.
Una pieza clave de la banda criminal se infiltraba en empresas de logística para conocer sobre el traslado de lingotes de oro hacia el Callao.
Por Melissa Flores

Golpes millonarios con fusiles de guerra y un informante infiltrado en el corazón del transporte de carga. Así operaban ‘Los injertos del Callao’, una organización criminal que, según la Dirincri, era liderada por Giancarlo Infante Ávalos, alias ‘Cholo Jean’, un cabecilla sanguinario que no dudaba en ordenar “limpiezas internas” para silenciar a sus propios hombres.