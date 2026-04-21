Golpes millonarios con fusiles de guerra y un informante infiltrado en el corazón del transporte de carga. Así operaban ‘Los injertos del Callao’, una organización criminal que, según la Dirincri, era liderada por Giancarlo Infante Ávalos, alias ‘Cholo Jean’, un cabecilla sanguinario que no dudaba en ordenar “limpiezas internas” para silenciar a sus propios hombres.

En medio de esta trama aparece la figura de un hombre, cuya labor como operador logístico resultaba clave para la organización criminal vinculada al robo de lingotes de oro en la Costa Verde.

A la izquierda, Giancarlo Infante Ávalos, alias 'Cholo Jean', señalado por la Dirincri como el cabecilla estratégico de la organización. A la derecha, José Barba Huamán 'Barba', quien habría cumplido el rol de 'centrador' de rutas y horarios de cargamentos de oro.

-El infiltrado-

La pieza clave para que los asaltos de ‘Los Injertos del Callao’ fueran exitosos, tiene nombre y apellidos: José Alberto Barba Huamán, alias ‘Barba’. Según la Policía, lejos de ser un delincuente común, ‘Barba’ aprovechaba su trabajo en el sector para “marcar” a sus víctimas. Su objetivo principal eran transportistas que trasladaban oro rumbo el Callao.

Según registros públicos, Barba Huamán figura como gerente de la empresa Garate Logística Integral S.A.C., dedicada precisamente al transporte y almacenamiento de carga. Esta posición le habría permitido conocer de primera manos las rutas, horarios y protocolos de seguridad de los cargamentos.

Fue así como, presuntamente, obtuvo la información para el golpe del pasado 22 de marzo, cuando, mediante un tercero convocó a los taxistas César Sernaqué Villarreal y Elmer Valverde Torres para trasladar ocho kilos de oro desde Miraflores al Callao.

Una vez que tenía la ruta y el horario, ‘Barba’ le lanzaba la información al ‘Cholo Jean’, líder de ‘Los Injertos del Callao’, para que sus sicarios los interceptaran con armas de largo alcance en el puente de la avenida Escardó, en el distrito de San Miguel.

Para evitar sospechas, ‘Barba’ aplicaba una táctica de manual. “Salía del país días antes de la fecha de los atracos como el último asalto en la Costa Verde”, señaló una fuente policial, en referencia al robo de los lingotes de oro en la Costa Verde.

Arsenal de guerra, dinero en soles y dólares, y placas falsas incautadas en viviendas de Breña y el Callao, como parte de los operativos contra 'Los Injertos del Callao0.

-El organigrama-

El organigrama de la Dirincri identifica al alias ‘Cholo Jean’ como el jefe absoluto, pero debajo de él operaba un brazo ejecutor altamente violento. Entre ellos destacan sujetos conocidos como “Manuelito”, “Loco Dannfer” y José Nole Palacios (a) “Pepe Nole”. Este último habría escapado herido tras un feroz enfrentamiento a balazos con los agentes, y su captura es hoy una prioridad para la policía.

La banda parece haber tejido una estrategia de defensa con tal de desviar la atención sobre los reales cabecillas de su organización. Ante la Policía, quién asumió la autoría del atraco y liderazgo de la banda fue un sicario de 17 años, integrante de la banda. “Dirigí el asalto en la Costa Verde. Soy yo el que sale con el arma de largo alcance”, le confesó al general PNP Víctor Revoredo.

Sin embargo, el organigrama policial desmiente esta versión.

El organigrama elaborado por la Dirincri detalla los roles de 'Los Injertos del Callao'. Giancarlo Infante (cabecilla) y José Barba (centrador) encabezan la red logística que asaltaba cargamentos de oro.

Sicario liberado

La captura de alias ‘Dominick’ desnudó el nivel de opulencia de la banda. Pese a su corta edad, vivía en un exclusivo condominio en el Rímac y se desplazaba en una costosa y moderna camioneta. Aunque cayó con una pistola y placa clonada, y confesó ser quién empuñó el fusil de guerra en el asalto de la Costa Verde, el menor fue puesto en libertad.

Para los investigadores, la confesión del adolescente sería una estrategia de “autoinculpación” para proteger a la verdadera cúpula debido a su condición de inimputable por tratarse de un menor de edad.

-Detención denegada-

La desarticulación de la red incluyó el allanamiento de 19 inmuebles en Ventanilla, Callao y Breña, donde se incautaron armas de guerra y chalecos policiales.

Respecto a José Barba Huamán, el operador logístico clave en los atracos de ‘Los Injertos del Callao’, si bien la Fiscalía solicitó su detención preliminar, un juzgado desestimó la medida, aunque sí autorizó el allanamiento de su domicilio para que la policía busque evidencias que permitan esclarecer su relación con la banda del ‘Cholo Jean’.

Aún no se han detallado los objetos incautados en dicha diligencia, pero las indagaciones preliminares de la Policía vinculan directamente a Barba con el asalto en la Costa verde. Asimismo, relaciona su último viaje a Brasil del 16 al 23 de marzo como una estrategia para desvincularse del asalto.