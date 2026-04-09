Por Carlos Gonzales

La avenida José Pardo, una de las vías más importantes de Miraflores, será renovada en su totalidad en el último año de gestión del alcalde Carlos Canales con una inversión de 15.8 millones de soles. La comuna distrital ha sociabilizado el proyecto entre los vecinos, para lo cual ha desarrollado una reunión informativa a fines de marzo.

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