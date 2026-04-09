LEE AQUÍ: Retiran la Línea 3 del Plan Nacional y Lima pierde clave proyecto para reducir viajes de 3 horas a 1

El municipio ha argumentado que se ejecutará el mejoramiento y la modernización de las 15 cuadras de la avenida José Pardo debido al deterioro del pavimento asfáltico, la falta de señalización y el desgaste del mobiliario urbano, lo cual afecta, según dijo, la seguridad y comodidad de peatones y conductores.

Una vez que se concluya con la obra, la Av. José Pardo contará con nuevo pavimento, así como un renovado mobiliario urbano, que incluye bancas, bolardos, maceteros, tachos para la basura y farolas con iluminación LED. También se contempla la intervención y mejoramiento de las áreas verdes, a fin de optimizar el componente paisajístico de la avenida.

El Comercio pudo conocer que el plan de desvío vehicular que se aplicará, ante el cierre de la Av. José Pardo, implica que las avenidas Dos de Mayo y Enrique Palacios sean para el servicio público, mientras que los vehículos particulares deben utilizar las calles Berlín y Gálvez.

Un grupo de vecinos asistió a la reunión en la que la Municipalidad de Miraflores les informó sobre la ejecución del proyecto en la Av. Pardo. (Foto: Municipalidad de Miraflores)

A fin de no afectar el tránsito vehicular en la Av. José Pardo, el proyecto se desarrollará en tres etapas. La primera será desde la Av. Espinar hasta el parque Miguel Grau, mientras que la segunda y tercera será de la Av. Espinar hacia el óvalo de Miraflores. La Subgerencia de Movilidad Urbana ha elaborado una propuesta del plan de desvío vehicular para mitigar el impacto de las obras en vecinos y usuarios de esta vía.

La Av. José Pardo es una de las principales vías de Miraflores porque se interconecta con las avenidas Arequipa, José Larco, Diagonal y Ricardo Palma. Lleva el nombre de José Pardo y Barreda, quien fue presidente en dos ocasiones: 1904-1908 y 1915-1919.

El costo de reparación de la Av. Pardo será de más de un millón de soles por cada cuadra, indicó regidor

Renato Otiniano, regidor de la Municipalidad de Miraflores, hizo notar que el costo de la obra de la avenida José Pardo será de más de un millón de soles por cada cuadra, ya que dicha vía tiene 15 cuadras y demandará una inversión de 15.8 millones de soles.

“Ya han salido las especulaciones de la proporción de los costos, un costo bastante elevado, a razón de más de un millón de soles por cuadra, y ha hecho un poco pensar con relación al presupuesto integral de la obra de la Av. Pardo”, afirmó el concejal miraflorino a El Comercio.

MIRA AQUÍ: Lima Reporta: cómo funciona esta app de imposición de multas a cargo de inspectores y en qué distritos se aplica

Además, remarcó que existe preocupación en los vecinos por el plazo en que se ejecutará el proyecto, pues se ha informado que serán 120 días, pero consideró que no se cumplirá con lo establecido, pues recordó que los trabajos del Puente de la Paz, de la calle Grau, de la Av. Comandante Espinar y de la remodelación de la pileta del óvalo de Miraflores excedieron el plazo anunciado.

“La preocupación nace por el tema de los tiempos que se toma esta gestión y el proceso para adjudicar esta obra relevante en el distrito”, refirió.

Avenida José Pardo.

Otro punto en el que incidió Otiniano es que la renovación de la Av. Pardo se realice en el último año de gestión de Carlos Canales, cuando se pudo gestionar con anterioridad, según dijo, ante la Municipalidad de Lima la delegación de facultades para intervenir en una vía metropolitana, ya que recordó que ambos alcaldes son del partido Renovación Popular. “El abandono que ha tenido la avenida José Pardo ha sido increíble. La gestión (de Canales) durante mucho tiempo ha sido indiferente aduciendo que eso es responsabilidad de Lima Metropolitana”, aseveró.

Además, enfatizó que la avenida Pardo se encuentra abandonada porque la última vez que se le hizo mantenimiento fue en la gestión del exalcalde Jorge Muñoz. “La gestión de Luis Molina se escudó en el tema de la pandemia y relegó el mantenimiento de las vías importantes del distrito”, indicó Otiniano.

Sobre la obra en sí, el regidor de Miraflores adelantó que la alameda de la Av. José Pardo será solo de uso peatonal, por lo que ya no podrán circular bicicletas, tal como ha venido ocurriendo en los últimos años, pese a la protesta de vecinos. Por ello, planteó que se mejore la ciclovía de la Av. Dos de Mayo, que es paralela y que no ha sido implementada en su totalidad.

Piden colocar base de concreto a pista de la Av. Pardo

Celso Graña, exdelegado de la zona 4 de Miraflores, donde tendrá impacto la obra en la Av. José Pardo, cuestionó a la Municipalidad de Miraflores por, según dijo, no colocar una base de concreto a dicha vía, pese a que se trata de una pista de alto tránsito vehicular. Este Diario trató de recoger la versión del municipio pero no hubo respuesta.

“Lo único que van a hacer es asentar la pista y ponerle el asfalto encima, pero eso se va a romper. Deben colocar tres pulgadas de concreto, como se recomienda en este tipo de vías de alto tránsito, sino no va a resistir”, indicó Graña a El Comercio.

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ: Papeletas de tránsito impuestas por municipios bajo la lupa: especialistas advierten que sanciones tienen un fin recaudador y no educativo

Remarcó que los trabajos que se realicen deben ser similares a los que se hicieron en la avenida Comandante Espinar, ya que también soporta una alta carga vehicular.

Los vecinos cuestionan que la Municipalidad de Miraflores no cumple con los plazos en la entrega de las obras. (Foto: El Comercio)

Graña afirmó que se ha informado de los alcances del proyecto a un grupo pequeño de vecinos en una reunión, pese a que los alrededores de la obra residen más de 45 mil personas

Al igual que el regidor Renato Otiniano, Celso Graña expresó su preocupación por el plazo en que la Municipalidad de Miraflores entregará la obra, pues recordó que en otros proyectos se ha excedido el plazo, lo cual, según dijo, perjudica a los vecinos, tal como ocurrió con los trabajos en la calle Bolognesi.

Avizoró que las labores que se realizarán en el tramo comprendido entre la Av. Comandante Espinar y el óvalo de Miraflores tendrán bastante impacto en los vecinos de las zonas aledañas, ya que se acentuará la congestión vehicular.

La Av. Pardo necesita más veredas

Aldo Facho, arquitecto urbanista especializado en planificación y diseño urbano, remarcó que la Av. Pardo es una vía metropolitana que está conectada a otras avenidas, por lo que cualquier modificación en su diseño puede impactar a otras vías.

TE PUEDE INTERESAR: Un robo millonario sin dueño: las contradicciones detrás del robo de lingotes de oro en la Costa Verde

No obstante, remarcó que dicha avenida miraflorina, pese a que tiene una parte central peatonal, sí necesita más veredas, pues aseguró que las diversas construcciones han restado espacio a la zona por donde transitan los peatones.

Además, consideró que la Municipalidad de Lima debió ejecutar la obra para que “el impacto sea real y mejor en la manera cómo usamos la vía”. “La metrópoli se ha desentendido de sus vías metropolitanas y eso no permite que estas obras tengan un mejor impacto en el uso de la vía, sobre todo para peatones”, acotó.