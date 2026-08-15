NL Buenos Días

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Ayer Lima no se pareció a Lima: calles bajo el agua, autos varados y distritos golpeados por una DANA (una depresión aislada en niveles altos). Una sacudida climática que no será la única.
Frente a un El Niño que ha sido anunciado por meteorólogos como uno de los más riesgosos de los últimos años, la exigencia al Gobierno será aún mayor. De hecho, una de sus respuestas llegó ayer, con el nombramiento de Carlos Neuhaus, como jefe del comando frente al Fenómeno. El hombre que condujo con éxito los Panamericanos Lima 2019 cambia ahora de escenario. Esta vez no habrá fecha inaugural ni cuenta regresiva: el rival no respeta cronogramas ni avisa exactamente cuándo golpeará.
En 2019, Neuhaus corrió contra el reloj. Ahora le tocará correr contra el clima.