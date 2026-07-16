¡Buenos días, querido lector! Espero que tu semana esté yendo muy bien. Te cuento que hoy salgo de vacaciones por una semana y media. No me voy a ningún lugar ni tengo preparado un itinerario lleno de planes. Claro que tendré algunas actividades, pero mi principal intención es dejar que mi cerebro repose y volver a disfrutar del arte de no hacer nada.
Últimamente siento que hemos perdido un poco esa capacidad. Cada momento libre parece necesitar una actividad: si esperamos un taxi, revisamos el celular; si comemos solos, ponemos un video; si tenemos una tarde disponible, buscamos inmediatamente con qué llenarla. Incluso el descanso parece tener que ser productivo: leer, entrenar, ordenar la casa o avanzar algún pendiente.
El aburrimiento se ha convertido en una sensación de la que escapamos apenas aparece. Basta un segundo sin estímulos para que nuestra mano busque el celular automáticamente. Sin embargo, al evitarlo todo el tiempo, también dejamos poco espacio para que la mente divague, procese lo vivido y encuentre sus propias formas de entretenerse.
El investigador Andreas Elpidorou explica en un artículo publicado en Frontiers in Psychology que el aburrimiento puede funcionar como una señal: nos muestra que una actividad ya no nos resulta estimulante y nos impulsa a buscar algo diferente. Aunque es incómodo, también puede abrir espacio para la curiosidad, la exploración y la creatividad.
Cuando dejamos de concentrarnos en una tarea, nuestro cerebro no se apaga. La mente puede dirigirse hacia recuerdos, ideas o situaciones futuras, conectando información que antes parecía separada. Por eso algunas buenas ideas aparecen mientras nos duchamos, caminamos sin rumbo o miramos por la ventana. A veces no necesitamos seguir buscando una respuesta, sino dejarla descansar.
Con “hacer nada” no me refiero a quedarnos inmóviles durante horas. Puede ser tomar un café sin mirar el celular, caminar sin escuchar un pódcast, acostarnos un rato sin poner una serie o permitir que una tarde avance sin preguntarnos constantemente qué deberíamos estar haciendo.
Eso quiero intentar durante estas vacaciones: no reemplazar el trabajo con una agenda perfectamente organizada de actividades recreativas. Quiero dormir sin alarma algunos días, leer si me provoca, aburrirme un poco y observar hacia dónde se dirige mi mente cuando no le doy instrucciones.
No quiero regresar diciendo que fui muy productiva durante mis vacaciones. Quiero regresar sintiendo que descansé. Quizá no necesitemos aprender a hacer nada, porque alguna vez ya supimos hacerlo. Solo necesitamos recuperar nuestra tolerancia a esos momentos vacíos y recordar que nuestra vida también puede contener experiencias que no tengan que servir para nada en particular.
¿Cómo te relacionas con el aburrimiento? Escríbeme a samanta.alva@comercio.com.pe y conversemos. ¡Nos leemos la próxima semana! 🌿