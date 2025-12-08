El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial dictar 36 meses de prisión preventiva contra Erick Moreno Hernández, conocido como ‘El Monstruo’, y otros 16 presuntos miembros de la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’. El requerimiento fue presentado el 5 de diciembre por la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada (Cuarto Equipo).

La medida se formalizó luego de que, mediante la disposición fiscal N.° 63, se iniciara una investigación preparatoria contra Moreno Hernández y los demás implicados por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado, extorsión y otros ilícitos en agravio de Moisés Trujillo León, Bruno Sebastián Mauro, William Cruz Vargas y del Estado peruano.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

El pedido fue elevado al despacho del juez Wilson Verástegui, quien viene evaluando el caso desde el sábado 6 de diciembre. Durante las sesiones, las partes procesales han expuesto sus argumentos para que se determine la situación jurídica de cada uno de los investigados.

Solicitan prisión preventiva contra Erick Moreno y 16 implicados en organización criminal de extorsión. (Foto: Andina)

La investigación incluye a un total de 43 personas, entre ellas Jeff Hidalgo y Claren Bados, señalados por la Policía y el Ministerio Público como el lugarteniente y la cajera de ‘El Monstruo’, respectivamente. Según las autoridades, ‘Los Injertos del Cono Norte’ integrarían una red delictiva dedicada a la extorsión de empresarios, pequeños comerciantes, transportistas y colectiveros mediante llamadas, mensajes, audios y videos con contenido intimidatorio, con el fin de exigir pagos a cambio de no atentar contra las víctimas o sus familias.

El presunto cabecilla fue detenido el 25 de septiembre en la ciudad de San Lorenzo, Paraguay, durante un operativo conjunto entre policías paraguayos y agentes peruanos. Posteriormente, el 18 de noviembre, la jueza penal paraguaya Clara Ruiz Díaz autorizó su extradición al Perú para continuar con el proceso en su contra.