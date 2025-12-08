El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial dictar 36 meses de prisión preventiva contra Erick Moreno Hernández, conocido como ‘El Monstruo’, y otros 16 presuntos miembros de la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’. El requerimiento fue presentado el 5 de diciembre por la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada (Cuarto Equipo).
LEE: La Molina: pasajero es arrojado al pavimento por cobrador de combi informal y termina hospitalizado
La medida se formalizó luego de que, mediante la disposición fiscal N.° 63, se iniciara una investigación preparatoria contra Moreno Hernández y los demás implicados por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado, extorsión y otros ilícitos en agravio de Moisés Trujillo León, Bruno Sebastián Mauro, William Cruz Vargas y del Estado peruano.
Newsletter Buenos días
El pedido fue elevado al despacho del juez Wilson Verástegui, quien viene evaluando el caso desde el sábado 6 de diciembre. Durante las sesiones, las partes procesales han expuesto sus argumentos para que se determine la situación jurídica de cada uno de los investigados.
La investigación incluye a un total de 43 personas, entre ellas Jeff Hidalgo y Claren Bados, señalados por la Policía y el Ministerio Público como el lugarteniente y la cajera de ‘El Monstruo’, respectivamente. Según las autoridades, ‘Los Injertos del Cono Norte’ integrarían una red delictiva dedicada a la extorsión de empresarios, pequeños comerciantes, transportistas y colectiveros mediante llamadas, mensajes, audios y videos con contenido intimidatorio, con el fin de exigir pagos a cambio de no atentar contra las víctimas o sus familias.
MÁS: Puente Piedra: incendio de gran magnitud arrasa almacén de plásticos
El presunto cabecilla fue detenido el 25 de septiembre en la ciudad de San Lorenzo, Paraguay, durante un operativo conjunto entre policías paraguayos y agentes peruanos. Posteriormente, el 18 de noviembre, la jueza penal paraguaya Clara Ruiz Díaz autorizó su extradición al Perú para continuar con el proceso en su contra.
TE PUEDE INTERESAR
- Ucayali: comunidades denuncian asesinatos y anuncian bloqueo del Urubamba ante abandono estatal
- MTC informa nuevas disposiciones en uso de cascos y chalecos de motociclistas
- Alianza Lima: la tragedia del Fokker que acabó con la generación de los ‘potrillos’ blanquiazules en 1987 | FOTOS
- Minsa asegura abastecimiento de tacrolimus y ofrece préstamo a EsSalud
- Descartan alerta de tsunami en costa peruana tras terremoto en Japón
Contenido sugerido
Contenido GEC