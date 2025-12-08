Piden 36 meses de prisión preventiva para ‘El Monstruo’ y presunta red de extorsionadores del Cono Norte. (Foto: Andina)
Piden 36 meses de prisión preventiva para ‘El Monstruo’ y presunta red de extorsionadores del Cono Norte. (Foto: Andina)
Redacción EC
Redacción EC

El Ministerio Público solicitó al dictar 36 meses de prisión preventiva contra , y otros 16 presuntos miembros de la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’. El requerimiento fue presentado el 5 de diciembre por la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada (Cuarto Equipo).

LEE: La Molina: pasajero es arrojado al pavimento por cobrador de combi informal y termina hospitalizado

La medida se formalizó luego de que, mediante la disposición fiscal N.° 63, se iniciara una investigación preparatoria contra Moreno Hernández y los demás implicados por la presunta comisión de los delitos de en agravio de Moisés Trujillo León, Bruno Sebastián Mauro, William Cruz Vargas y del Estado peruano.

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada

El pedido fue elevado al despacho del juez Wilson Verástegui, quien viene evaluando el caso desde el sábado 6 de diciembre. Durante las sesiones, las partes procesales han expuesto sus argumentos para que se determine la situación jurídica de cada uno de los investigados.

Solicitan prisión preventiva contra Erick Moreno y 16 implicados en organización criminal de extorsión. (Foto: Andina)
Solicitan prisión preventiva contra Erick Moreno y 16 implicados en organización criminal de extorsión. (Foto: Andina)

La investigación incluye a un total de 43 personas, entre ellas Jeff Hidalgo y Claren Bados, señalados por la Policía y el como el lugarteniente y la cajera de ‘El Monstruo’, respectivamente. Según las autoridades, ‘Los Injertos del Cono Norte’ integrarían una red delictiva dedicada a la extorsión de empresarios, pequeños comerciantes, transportistas y colectiveros mediante llamadas, mensajes, audios y videos con contenido intimidatorio, con el fin de exigir pagos a cambio de no atentar contra las víctimas o sus familias.

MÁS: Puente Piedra: incendio de gran magnitud arrasa almacén de plásticos

El presunto cabecilla, durante un operativo conjunto entre policías paraguayos y agentes peruanos. Posteriormente, el 18 de noviembre, la jueza penal paraguaya Clara Ruiz Díaz autorizó su extradición al Perú para continuar con el proceso en su contra.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC