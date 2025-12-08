Un incendio de gran proporción alarmó a los vecinos de Puente Piedra luego de que un almacén de productos plásticos comenzara a arder de manera repentina, generando una densa columna de humo negro que se elevó por varias cuadras y pudo ser vista desde distintas zonas del distrito. El siniestro ocurrió en un local de aproximadamente 1.200 metros cuadrados, ubicado en el jirón Los Ficus, dentro de la Asociación de Propietarios Los Laureles.

A pesar del fuerte impacto y del pánico inicial, no se registraron heridos, gracias a la rápida respuesta del Cuerpo General de Bomberos. El comandante Christian Montenegro, jefe de la Primera Brigada de Lima Norte, detalló que se movilizaron inicialmente 18 unidades, a las que luego se sumaron dos más. En total, 70 bomberos trabajaron intensamente para controlar las llamas, catalogadas como “código 3”, un nivel que indica alto riesgo y complejidad.

Los equipos de emergencia tuvieron que derribar paredes de inmuebles colindantes para frenar el avance del fuego, mientras varias cisternas abastecían de agua a las unidades. Entre los vecinos, crecía la preocupación de que algunos trabajadores pudieran haber quedado atrapados dentro del predio. Uno de ellos relató que el calor acumulado hizo que la puerta metálica del almacén se abriera por sí sola, mientras todos rezaban para que nadie estuviera dentro.

Enorme columna de humo alertó a vecinos tras incendio en almacén informal de plásticos. (Foto: Captura/América Noticias)

Minutos después, la municipalidad de Puente Piedra confirmó que el establecimiento no contaba con licencia de funcionamiento ni con certificados de Defensa Civil. Según el gerente de Gestión de Riesgo de Desastres, Jaime Limonchi, el local “no reunía condiciones mínimas de seguridad” y sería considerado de riesgo alto o muy alto.

Las posibles causas del incendio aún se investigan. Una testigo señaló que, en ocasiones, los encargados del local retiraban etiquetas de los envases plásticos y las quemaban en el mismo predio, lo que podría haber originado el fuego. Sin embargo, tampoco se descarta un corto circuito.

Feroz incendio en Puente Piedra consume almacén de plásticos sin licencia y moviliza a 70 bomberos. (Foto: Captura/América Noticias)

La Policía continúa con las diligencias para esclarecer el origen del siniestro, mientras las autoridades municipales evalúan sanciones. Asimismo, recordaron que los locales industriales deben cumplir estrictamente las normas de seguridad para evitar tragedias como esta.

