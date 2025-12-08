El Ministerio de Salud (Minsa) aseguró que actualmente cuenta con abastecimiento suficiente de tacrolimus en sus establecimientos y en los almacenes del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), luego de que pacientes trasplantados y familiares alertaran sobre la falta de este medicamento indispensable para evitar el rechazo de órganos.

A través de un comunicado oficial, el sector enfatizó que dispone de stock en sus diversas presentaciones y de reservas adicionales que permiten asegurar la continuidad de los tratamientos.

Como parte de una acción articulada del Sistema Nacional de Salud, el Cenares entregará a EsSalud un volumen del fármaco en calidad de préstamo, medida que —según el Minsa— busca evitar que los pacientes queden desprotegidos mientras la entidad culmina sus procedimientos de compra. El ministerio resaltó que se trata de un apoyo temporal, destinado a garantizar que ningún usuario vea interrumpido su tratamiento inmunosupresor.

“Este esfuerzo conjunto refleja el compromiso del Estado para asegurar la continuidad y seguridad clínica de las personas trasplantadas” , indicó la institución, subrayando que existe una coordinación permanente entre ambos sistemas de salud para optimizar la gestión de recursos.

Pacientes denuncian fallas en el abastecimiento

Sin embargo, los reportes de usuarios muestran un panorama distinto. Pacientes de hospitales como el Alberto Sabogal, el Almenara y otros centros tanto del Minsa como de EsSalud aseguran que el medicamento sigue sin estar disponible. Brígida Castro Rea, paciente trasplantada de 64 años atendida en el Sabogal, señaló a RPP que el establecimiento dejó de proporcionar tacrolimus hace aproximadamente dos semanas.

En el Almenara, los familiares de los pacientes han informado que se están solicitando préstamos de tacrolimus a otras sedes mientras la Digemid no autoriza la compra correspondiente. Caterina Foresti, familiar de un paciente, relató en redes sociales que algunos usuarios han recurrido a donaciones de otros pacientes, mientras que otros han optado por reducir la dosis diaria o buscar el medicamento en el extranjero, principalmente en India, pese a los riesgos sanitarios y legales que implica la importación informal.

Riesgos de la escasez

El tacrolimus es un inmunosupresor clave para evitar el rechazo de órganos, especialmente en pacientes con trasplante renal. Debido a su acción sobre el sistema inmunológico, su administración diaria es obligatoria y no debe interrumpirse. Según testimonios recogidos por la prensa, faltar incluso una dosis puede aumentar significativamente la probabilidad de rechazo agudo del injerto.

Ante el desabastecimiento, EsSalud optó temporalmente por entregar ciclosporina como alternativa terapéutica. No obstante, especialistas advierten que cambiar de inmunosupresor implica ajustar dosis, realizar controles médicos estrictos y asumir nuevos riesgos, por lo que no debe tomarse como solución prolongada.