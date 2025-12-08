Una mujer trabajadora de limpieza murió al ser atropellada violentamente por un bus en la avenida Revolución en el distrito de Villa El Salvador. El accidente de tránsito ocurrió casi al promediar las seis de la mañana de hoy, lunes 8 de diciembre.

La Policía Nacional del Perú (PNP), llegó a la zona y la cercó a la espera de la llegada de peritos de Criminalística y el Ministerio Público para el levantamiento del cadáver y trasladarlo a la Morgue de Lima.

El chofer de la unidad de transporte público quedó detenido y se encuentra en la comisaría del sector mientras las investigaciones continúan.

Accidentes de tránsito en Perú

Cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), hasta la quincena de noviembre, se han registrado 2.551 muertes por accidentes de tránsito en todo el país.

Lima presenta la mayor cantidad de víctimas mortales, con 519 decesos, seguida por Puno (276), Arequipa (198), La Libertad (171) y Cusco (165). Además, regiones como Piura (132) y Junín (126) muestran cifras alarmantes.