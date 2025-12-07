Un efectivo de la Policía Nacional (PNP) murió atropellado por un camión de carga este domingo 7 de diciembre, cuando se desplazaba por la Panamericana Norte, en el distrito de Ventanilla, cerca en el límite con Puente Piedra.

Según las primeras informaciones, el accidente ocurrió a la altura del kilómetro 37.5 de dicha arteria. El agente fallecido fue identificado como el suboficial brigadier PNP Ricardo Jacinto Manríquez Porro.

Las cámaras de seguridad revelaron que el efectivo policial perdió el control de su motocicleta cuando circulaba a la par de un tráiler y terminó siendo arrollado por el vehículo mayor, falleciendo instantáneamente.

Hasta el lugar de los hechos llegaron peritos de criminalística y personal del Ministerio Público, a fin de trasladar el cuerpo a la morgue para la necropsia de ley.

A través de su cuenta en “X” (antes Twitter), la PNP expresó su más hondo pesar por el fallecimiento del suboficial brigadier y señaló que “perdió la vida en el cumplimiento del deber” en el distrito de Ventanilla, Callao.

“Fue impactado por un vehículo mayor mientras conducía la motocicleta policial durante sus labores de control y ordenamiento del tránsito, demostrando una vez más su compromiso inquebrantable con la seguridad ciudadana”, señaló en la red social.

