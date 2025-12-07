Un policía murió atropellado en el distrito de Ventanilla, Callao. (Foto: Captura Latina Noticias)
Un policía murió atropellado en el distrito de Ventanilla, Callao. (Foto: Captura Latina Noticias)
Redacción EC
Redacción EC

Un efectivo de la murió atropellado por un camión de carga este domingo 7 de diciembre, cuando se desplazaba por la , en el distrito de Ventanilla, cerca en el límite con Puente Piedra.

Según las primeras informaciones, el accidente ocurrió a la altura del kilómetro 37.5 de dicha arteria. El agente fallecido fue identificado como el suboficial brigadier PNP Ricardo Jacinto Manríquez Porro.

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada
LEE MÁS: Puente Piedra: Incendio consume almacén a la altura del kilómetro 27.5 de la Panamericana Norte

Las cámaras de seguridad revelaron que el efectivo policial perdió el control de su motocicleta cuando circulaba a la par de un tráiler y terminó siendo arrollado por el vehículo mayor, falleciendo instantáneamente.

Hasta el lugar de los hechos llegaron peritos de criminalística y personal del Ministerio Público, a fin de trasladar el cuerpo a la morgue para la necropsia de ley.

Envía condolencias

A través de su cuenta en “X” (antes Twitter), la PNP expresó su más hondo pesar por el fallecimiento del suboficial brigadier y señaló que “perdió la vida en el cumplimiento del deber” en el distrito de Ventanilla, Callao.

“Fue impactado por un vehículo mayor mientras conducía la motocicleta policial durante sus labores de control y ordenamiento del tránsito, demostrando una vez más su compromiso inquebrantable con la seguridad ciudadana”, señaló en la red social.

VIDEO RECOMENDADO

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC