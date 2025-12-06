San Miguel anuncia desvíos y cierre del circuito de playas por evento deportivo. (Foto: Municipalidad de San Miguel)
La informó que el circuito de playas de la Costa Verde permanecerá cerrado este domingo 7 de diciembre de 2025 debido a la realización de la maratón Mapoli 2025, uno de los eventos deportivos más concurridos del año. La competencia contará con distancias de 10K, 21K y 42K, y tendrá como punto de partida y llegada la , donde los participantes comenzarán a concentrarse desde las 4:00 a. m.

A través de un comunicado, la comuna exhortó a los conductores y residentes de la zona a tomar precauciones, planificar sus desplazamientos con anticipación y evitar transitar por la Costa Verde durante el desarrollo del evento.

Cierre de vías y rutas alternas

El municipio precisó que el cierre temporal del circuito de playas se aplicará entre las 3:00 a. m. y las 12:00 p. m. del domingo. La medida fue adoptada con el objetivo de garantizar la seguridad de los participantes y permitir el adecuado desarrollo de la competencia.

Asimismo, se recomendó a los conductores optar por rutas alternas, entre ellas las avenidas Brasil y Ejército, según su ubicación, para evitar congestionamientos durante las horas del evento.

El cierre del circuito de playas impactará principalmente a los distritos de San Miguel, Magdalena del Mar, San Isidro, Miraflores, Barranco y Chorrillos. En estas zonas, la interrupción del tránsito suele provocar embotellamientos, especialmente durante las primeras horas de la mañana.

Recorridos y horarios de la maratón Mapoli 2025

La competencia contará con diferentes rutas según la distancia elegida:

  • 10K – Concentración: 5:30 a. m. Recorrido por la Costa Verde con giro en U a la altura del parque Ernesto Aramburú Menchaca.
  • 21K – Concentración: 5:30 a. m. Circuito por la Costa Verde con giro en U cerca de la pileta de Chorrillos.
  • 42K – Concentración: 4:00 a. m. Trayecto que incluye la Costa Verde (ida y vuelta a Chorrillos), ascenso hacia San Miguel y Magdalena, y un segundo tramo de ida y vuelta hasta La Perla.
La Municipalidad de San Miguel reiteró su llamado a la ciudadanía a mantenerse informada y a planificar con anticipación sus desplazamientos para evitar contratiempos durante el desarrollo del evento deportivo.

