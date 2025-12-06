Las autoridades bolivianas confirmaron el hallazgo del peruano Alexander Calle Juárez, quien fue encontrado sin vida el jueves 4 de diciembre en La Enconada, una comunidad del municipio de San Juan, en la provincia Ichilo (Santa Cruz).

El hombre había sido secuestrado el domingo anterior por cinco individuos encapuchados y armados que irrumpieron en su vivienda simulando pertenecer a una unidad antidrogas.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Los secuestradores se llevaron a Calle Juárez en una miniván tras efectuar disparos frente a su familia y, posteriormente, exigieron un rescate millonario para liberarlo. Versiones locales señalan que el monto solicitado fluctuaba entre 200.000 bolivianos (S/97.812) y US$300.000.

El cadáver fue encontrado por vecinos en el kilómetro 27 de la Faja Norte. La víctima tenía la cabeza cubierta, vestía ropa deportiva y presentaba heridas de arma de fuego. Pese a las condiciones en que fue hallado, sus familiares pudieron identificarlo por la vestimenta a partir de fotografías mostradas por la Policía.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Yapacaní mantiene abierta la investigación y, hasta el momento, no ha ofrecido un reporte oficial sobre las circunstancias del asesinato ni sobre posibles responsables. Efectivos continúan desplegados en diversas zonas del municipio con el fin de ubicar a los autores.

Horas antes del hallazgo, la esposa de la víctima había informado a las autoridades que recibió una llamada vinculada al pedido de rescate, lo que motivó operativos en distintas comunidades. La búsqueda, sin embargo, no logró evitar el fatal desenlace.

El comandante de la Policía de Ichilo, Efraín Gutiérrez, señaló que no se descarta que el secuestro esté vinculado a actividades de narcotráfico o a un ajuste de cuentas