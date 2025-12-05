El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (MINAM), informó que Lima Metropolitana registrará cielo cubierto, neblina y lloviznas ligeras durante el fin de semana largo que va del viernes 6 al lunes 9 de diciembre.

Lima oeste: cielo gris y lloviznas

Para el sábado 6 y domingo 7 de diciembre se prevé cielo cubierto en las mañanas, con posibilidad de lloviznas el domingo y ráfagas de viento por las tardes. El lunes 8 y martes 9 continuarán las mañanas grises, con lloviznas dispersas, ligeros periodos de brillo solar en horas de la tarde y presencia de vientos moderados. Las temperaturas variarán entre 16 °C y 18 °C en las mínimas, y entre 20 °C y 22 °C en las máximas.

En los distritos del este, las mañanas también iniciarán con cielo cubierto. Habrá lloviznas el lunes 8 y martes 9, mientras que por las tardes el cielo variará a nubes dispersas acompañadas de ráfagas de viento.Las temperaturas mínimas irán entre 14 °C y 15 °C, y las máximas oscilarán entre 24 °C y 26 °C.

Contrastes climáticos en el país: frío extremo en la Sierra y más de 35 °C en la Selva. (Foto: Andina)

Costa: temperaturas cálidas y cielo despejado

A lo largo del litoral peruano predominarán los cielos despejados o con nubes dispersas, además de temperaturas elevadas.

Norte: Piura y Máncora serán las zonas más cálidas, con 32 °C y 31 °C , mientras que Tumbes alcanzará los 29 °C .

Piura y Máncora serán las zonas más cálidas, con , mientras que Tumbes alcanzará los . Centro y sur: Ica registrará hasta 31 °C , y Paracas llegará a 30 °C .

Ica registrará hasta , y Paracas llegará a . Lima: La capital tendrá máximas cercanas a 26 °C y mínimas de 16 °C.

Lima amanecerá con cielo cubierto y humedad entre el 6 y 9 de diciembre, según Senamhi. (Foto: Andina)

Sierra: madrugadas frías y días cálidos

La Sierra mantendrá cielo mayormente despejado o parcialmente nublado, con marcados contrastes entre el día y la noche.

Mínimas más bajas: Andahuaylas y Huancavelica registrarán 1 °C , mientras que Huaraz llegará a 2 °C .

Andahuaylas y Huancavelica registrarán , mientras que Huaraz llegará a . Días cálidos: Huánuco alcanzará 30 °C , Ayacucho 27 °C y Andahuaylas 26 °C .

Huánuco alcanzará , Ayacucho y Andahuaylas . Altiplano: Puno tendrá temperaturas entre 6 °C y 18 °C, y Juliaca entre 5 °C y 20 °C.

Selva: lluvias aisladas y calor extremo

La Selva se mantendrá calurosa y húmeda, con lluvias ligeras a moderadas, especialmente en la zona central.

Temperaturas extremas: Jaén llegará a 35 °C e Iquitos a 33 °C .

Jaén llegará a e Iquitos a . Lluvias y tormentas: Se esperan precipitaciones en Satipo, La Merced, Tingo María y Puerto Maldonado.

Se esperan precipitaciones en Satipo, La Merced, Tingo María y Puerto Maldonado. Mínimas elevadas: Iquitos y Yurimaguas mantendrán 23 °C y 22 °C respectivamente.

El Senamhi exhortó a la población a mantenerse informada a través de sus canales oficiales y reiteró su compromiso de brindar información oportuna sobre las condiciones del clima en todo el territorio nacional.