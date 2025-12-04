Tras el naufragio de dos embarcaciones en el río Ucayali, en el distrito de Iparía, algunos sobrevivientes informaron a la Marina de Guerra del Perú que una de las embarcaciones había superado el aforo permitido para llevar pasajeros y, además, no había una lista oficial.

América Noticias indicó que, en un principio se tenía la cifra de 35 personas a bordo, cuando en realidad eran más de 50. Ahora, se espera la llegada de una grúa que permita sacar los navíos, asimismo, nuevos y más resistentes cables metálicos para evitar que sean arrastrados por la corriente.

Ayer, un tractor también ayudó en el rescate de una de las embarcaciones. En estas acciones participan la Marina, Policía Nacional del Perú (PNP), buzos de salvataje, Defensa Civil, entre otros.

Hasta el momento se han recuperado 10 cuerpos, mientras que 13 personas lograron salvarse tras el hundimiento. Sin embargo, la cifra de víctimas podría ser mucho mayor. Según las proyecciones de la Marina, al menos 27 cuerpos permanecerían aún en el interior de la embarcación.

Lista de fallecidos y sobrevivientes

Hasta el momento, se ha confirmado el fallecimiento de 12 personas, identificadas como Susana Espinosa Guevara, Sami Vargas Murayari, Carlos Cairuna Lomas, Mirna Ahuanari, D.V.A. (3), D.D.V.A. (6), A.G.V. (7), D.E.S. (2), Camila Buendía, Mirna Maricielo Ahuanari, Manuel Takiri y Cruz Rodríguez Chuquisuta.

Las brigadas de rescate también lograron salvar con vida a 18 pasajeros, entre ellos Dora Vásquez Díaz, Hirma Teresa Tapuchima García, Tris Idaly Nusta Vásquez, Abby Celestino Ramos, Ercila Vásquez Mahua, Mercy Lomas Micaya, Icler Saldaña Maldonado, Martín Peña Muñoz, Lady Cárdenas Pacaya, Damasco Zumaeda Fachín, C.N. (8).

Además, Felipe Nunta Curiaca, Isabel Ruiz Curiaca, Mely Pezo Sanancino, Carol Pezo Sanancino, Milagros Murayari Murayari y A.T.T. (2).

¿A qué se debió el naugrafio?

Las inspecciones iniciales indican que el accidente fue causado por la socavación de la ribera. Según Diego Dagoma Charlas, jefe de la 4.ª Zona Naval, el aumento repentino del caudal del río desestabilizó el terreno donde se hallaba la embarcación. “Cuando el nivel del río se eleva con rapidez, el cauce erosiona la orilla y debilita el terreno hasta hacerlo colapsar”, explicó.