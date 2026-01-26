A través del aviso meteorológico N°26 vigente sobre lluvias en la selva, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que el río Ucayali se encuentra en umbral hidrológico rojo en la estación hidrológica Requena, en el departamento de Loreto.

El organismo adscrito al Ministerio del Ambiente precisó que esta situación pone en riesgo a los centros poblados asentados en zonas bajas e inundables, tales como Requena, Santa Rosa, 11 de Agosto, Yanallpa, Nuevo Progreso y Nueva Florida.

Según los registros hidrológicos, al lunes 26 de enero de 2026 a las 06:00 horas, el río Ucayali alcanzó los 129.25 metros sobre el nivel del mar en la estación Requena, mostrando una tendencia al alza con incrementos promedio de entre 3 y 13 centímetros desde el 6 de enero.

Niveles naranjas en otras estaciones

En la estación Contamana y CoHidro-Pucallpa registra niveles en umbral naranja, también con una tendencia ascendente. Esto evidencia una condición hidrológica crítica en gran parte del tramo medio del río Ucayali.

Asimismo, de acuerdo con el aviso meteorológico se estiman lluvias en las próximas 48 horas lluvias de intensidad fuerte a moderada. Estas podrían generar nuevos incrementos en los niveles del río Ucayali y agravar las zonas vulnerables ya afectadas por erosión hídrica.

Frente a este panorama, el Senamhi insta a la ciudadanía y a las autoridades locales a mantener una vigilancia constante, abstenerse de realizar actividades cerca del río, no transitar por áreas inundadas y acatar las recomendaciones de los organismos de respuesta y de defensa civil.

En ese sentido, el Senamhi continuará realizando el monitoreo hidrológico permanente del río Ucayali y difundirá información actualizada a fin de evitar desastres.