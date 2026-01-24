Un artefacto explosivo fue detonado en la discoteca Luxor, ubicada en Trujillo, la Libertad. Este hecho se produjo a pocas cuadras de una licorería que días atrás también fue blanco de un ataque similar.

La explosión ocurrió aproximadamente a las 11:30 de la mañana y generó pánico entre los vecinos de la zona, quienes alertaron a las autoridades tras escuchar el fuerte estruendo.

Ante el feroz atentado, el personal de la División de Requisitorias de La Libertad (DIVREINT-LL) logró la captura de dos presuntos responsables de la detonación.

Así, fue detenido Jefrenson Polo, de 18 años, conductor de la motocicleta de placa 2051FB presuntamente utilizada en el ataque. Y también su presunto cómplice Jimmi Rojas, de 23 años.

Plan Cerco permitió la captura de dos sospechosos del ataque.

Esta intervención se realizó bajo el Plan Cerco, lo que permitió cerrar vías de escape y concretar la captura en un operativo coordinado. Ambos detenidos fueron trasladados a la comisaría para las diligencias e investigaciones correspondientes.

El atentado se produjo mientras el ministro del Interior se encontraba en Trujillo, en medio de actividades oficiales relacionadas con la seguridad en la región.

Dos jóvenes fueron detenidos como sospechosos del atentado.

Medios locales reportan que solo se registraron hasta el momento daños materiales. Además, que hoy se presentaba en el local la reconocida orquesta “Los Rebeldes de la Cumbia”.