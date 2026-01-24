Paraguay entregará a las autoridades peruanas al cabecilla criminal Erick Moreno, alias ‘El Monstruo’, se hará efectiva el próximo miércoles 28 de enero, en la ciudad de Asunción, a fin de que responda ante la justicia de Perú por los delitos de robo, extorsión, secuestro y organización criminal.

Una comitiva peruana viajará este domingo 25 para concretar el proceso, informó el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola.

“El día miércoles 28 a las ocho de la mañana, en Asunción, Paraguay, las autoridades paraguayas estarán entregando a este detenido Erick Luis Moreno Hernández para que pague todas las muertes, los secuestros, las extorsiones [y] las explosiones”, señaló Arriola.

Además, el alto mando policial dijo que Moreno Hernández ‘El Monstruo’ será puesto a disposición de la justicia una vez que se encuentre en suelo peruano. Y no descartó que, por la gravedad de los delitos que se le atribuyen, sea condenado a cadena perpetua.

“Va a estar al frente de los tribunales para que reciba la condena, que es muy sencilla de predecir, que va a ser de cadena perpetua”, sostuvo.

La delegación peruana estará conformada por personal de Interpol, la Dirincri, unidades de Inteligencia, fiscales del Ministerio Público y -al menos- un médico legista.

En septiembre pasado, la Policía Nacional de Perú anunció la captura de ‘El monstruo’ en una casa de Paraguay , después de estar escondido por varios meses en Brasil y luego en ese país.

Un mes antes, el Gobierno peruano había aprobado ampliar su pedido de extradición de Paraguay con el delito de robo agravado, tras solicitarse inicialmente por los delitos de secuestro, organización criminal y extorsión agravada.

Moreno ha sido acusado como presunto responsable del secuestro de la empresaria Jackeline Salazar Flores, en el distrito limeño de Los Olivos, en mayo pasado, quien fue finalmente rescatada.

Como presunto cabecilla de la banda ‘Los injertos del cono norte’, la Policía peruana le atribuye otros casos de extorsión ocurridos en los últimos meses en Lima.