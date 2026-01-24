Hernán Medrano Marin
Puentes en mal estado e incremento de lluvias: el escenario que pone en riesgo a Lima Este ante posibles huaicos
Puentes en mal estado e incremento de lluvias: el escenario que pone en riesgo a Lima Este ante posibles huaicos

Puentes en mal estado e incremento de lluvias: el escenario que pone en riesgo a Lima Este ante posibles huaicos

Debido a las intensas lluvias que afectan diversas zonas del Perú, 47 provincias de 8 regiones han sido declaradas en alerta roja por posible activación de quebradas y alto riesgo de huaicos y deslizamientos, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). Ya se han registrado huaicos en regiones como Pasco, Arequipa y Moquegua, con afectaciones a infraestructura de transporte y viviendas. En el caso de Lima, esta situación hace poner el foco en la zona este de la ciudad, que normalmente es la más afectada por las precipitaciones y los aluviones que se generan.

