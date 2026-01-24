Puentes en mal estado e incremento de lluvias: el escenario que pone en riesgo a Lima Este ante posibles huaicos

Al respecto, el panorama preventivo aun deja mucho que desear en nuestro país. El Comercio comprobó que la infraestructura en en Lima Este, por ejemplo, se encuentra en un estado deficiente. Esto, pese a que prácticamente todas las jurisdicciones de esta zona de la ciudad ejecutaron casi la totalidad del presupuesto destinado a gestión de riesgos de desastres y reducción de vulnerabilidades.

Planchas de metal del Puente San Roque se encuentran debilitadas por la corrosión, lo que genera inestabilidad al momento de cruzar. (Foto: Julio Reaño)

De acuerdo con el portal Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas, esta fue la ejecución presupuestal para acciones preventivas ante fuertes lluvias y huaicos en los distritos de Lima Este durante el 2025:

Lurigancho-Chosica (100%)

Chaclacayo (71,4%)

Huarochirí (distrito) (100%)

Huarochirí (provincia) (99,4%)

Are (93,2%)

El panorama actual en Lima este

El Comercio recorrió varias zonas de Lima Este a fin de comprobar el estado de los puentes y otras estructuras frente al riesgo de huaicos por el incremento de las lluvias durante los últimos días. En todo el sector se pudo comprobar el aumento del caudal del Río Rímac.

Uno de los puntos álgidos es el puente San Roque, en el distrito de Lurigancho-Chosica, y que une esta jurisdicción con la de Ate Vitarte. La estructura presenta un estado de deterioro avanzado. Se evidencia la presencia de huecos y planchas metálicas carcomidas por el óxido en la base del puente.

En todo el sector se pudo comprobar el aumento del caudal del Río Rímac. (Foto: Julio Reaño)

Estas planchas de metal se encuentran debilitadas por la corrosión, lo que genera inestabilidad al momento de cruzar. Debido a esta situación se necesita urgente un mantenimiento del puente.

Asimismo, este Diario llegó al puente Los Girasoles, que conecta Chaclacay​o con la residencial Los Girasoles de Huampaní, en Chosica. Pese a que el tránsito vehicular ha sido reabierto recientemente, existen fallas visibles en la estructura. Por ejemplo, en ciertos puntos hay desniveles e incluso cierta inclinación en la base del puente.

(Foto: Julio Reaño)

En tanto, se pudo constatar el deterioro de los muros de concreto. Cabe mencionar que este puente había sido clausurado en febrero del 2025, debido a daños estructurales a causa del incremento del caudal del río Rímac.

Un último punto del recorrido fue el puente colgante de Lurigancho-Chosica, que cuenta con más de 150 años de existencia. Al cruzar la estructura se muestra la antigüedad y el mal estado del mismo. Sus bases se hallan afectadas debido al incremento de las lluvias y crecida del caudal del río Rímac.

El puente presenta oxidación y, al parecer, listones en la parte baja han cedido debido a la humedad. Esta estructura, al igual que muchas otras de Lima Este, requiere un mantenimiento adecuado.

¿Qué dicen los vecinos?

El Comercio conversó con algunos residentes de Chosica y Chaclacayo a fin de conocer sus percepciones sobre las lluvias fuertes que se vienen presentando en Lima este, la posibilidad de huaicos y las medidas que se han tomado o faltan tomar para evitar afectaciones.

En el caso de Maria, quien vive en la localidad de Moyopampa, en Chosica, cerca a la quebrada Carosio, la preocupación que dice tener se debe a la demora en la implementaciones de medidas de prevención por parte de las autoridades.

(Foto: Julio Reaño)

Detalló que desde la última vez que se colocaron mallas y diques, hace unos años atrás, aun no se ha visto que se haya hecho una limpieza y retirados las piedras o la tierra que se queda en esas zonas al activarse las lluvias.

“Se toman medidas, pero siempre esperan a cuando estamos en época de lluvias y cerca a una emergencia. La ayuda de sacos de tierra no siempre llega para las casas más alejadas, no sabemos hasta qué fecha o cuándo tomen acciones“, contó.

En tanto, Alejandra Zapata señaló que su casa se encuentra ubicada entre las quebradas Huascarán y Cusipata, en Chaclacayo, dos de las más activas en el este de Lima. Precisamente en esta zona sucedió uno de los desastres más graves que enfrentó el distrito: el huaico de marzo del 2023.

(Foto: Julio Reaño)

Sin embargo, Alejandra comenta que tal parece que las autoridades no recuerdan este hecho, ya que si bien empezó la temporada de lluvias, aun se desconoce gestión alguna de prevención.

“No se ha emitido comunicación en los canales oficiales sobre la construcción de muros o mallas. Solo las típicas acciones de entregar sacos de tierra y limpiar las zona para que el agua no arrastre piedras grandes. ¿Eso es todo? ¿Eso protegerá a miles de vecinos frente a los desastres? El distrito no ha olvidado, pero parece que las autoridades a nosotros sí“, manifestó.

Alcaldes piden declararatoria de emergencia

A mitad de semana, autoridades ediles de Lima este y la provincia de Huarochirí (en la sierra de Lima) se concentraron en Lurigancho-Chosica y desde allí solicitaron al Gobierno central la declaratoria de emergencia en sus respectivas jurisdicciones, a fin de evitar de facilitar el acceso inmediato a recursos y maquinaria que permitan proteger a la población y a los bienes ante la amenaza de desbordes de ríos y huaicos.

El alcalde de Santa Eulalia, Luis Ñahuis, indicó que la exposición a desastres naturales es un escenario recurrente para la zona este de la capital. Añadió que hay una falta de políticas efectivas de prevención y una ausencia de obras definitivas en quebradas y cuencas de ríos, lo que sigue poniendo en riesgo a la población aledaña.

(Foto: Julio Reaño)

“Cada año hemos sufrido la misma inclemencia de la naturaleza. Cada año se invierte dinero, pero solamente en recuperación. Y esa no es la solución al problema”, expresó. El burgomaestre señaló que el ciclón Yaku del 2023 dejó a localidades como Santa Eulalia, Chosica y Chaclacayo con graves daños en viviendas, agricultura y vías de comunicación.

Asimismo, acusó que la gestión de la emergencia por lluvias y huaicos se ve dificultada por la falta de presupuesto específico y la burocracia. Además, explicó que aunque existen convenios con el Ministerio de Vivienda, los gobiernos locales deben asumir gastos en combustible, personal técnico y mantenimiento de maquinaria, lo que reduce los fondos destinados a obras y proyectos ya planificados.

“Siempre actuamos con nuestro propio presupuesto y por eso exigimos normalmente al gobierno central que nos declaren en emergencia, porque así podemos tocar puertas a los pliegos para que nos ayuden con maquinaria”, sostuvo.

(Foto: Julio Reaño)

Por su parte, la alcaldesa de Huachupampa (distrito de Huarochirí), Honoria Huamán, resaltó que a pesar de haber sido declarada en emergencia en tres ocasiones el año anterior, su jurisdicción no recibió recursos extraordinarios. Agregó que la falta de presupuesto limita la capacidad para responder ante situaciones críticas y obliga a sacrificar obras necesarias para la comunidad.

“El problema es que Huachupampa no tiene muchos recursos económicos y al destinar lo poco que tenemos a acciones preventivas, nos quedamos sin presupuesto para otras obras”, relató. Ambas autoridades coincidieron en que urge una respuesta coordinada entre los gobiernos locales, regionales y el central.

Acciones preventivas

El alcalde de Lurigancho- Chosica, Oswaldo Vargas, dijo a El Comercio que su gestión ha venido actuando de manera preventiva durante todo el 2025 en cuanto a la descolmatación de las barreras dinámicas, que es el proceso de limpieza y retiro del material sólido acumulado en las mallas, del lecho del río Rímac, principalmente en los puntos críticos mapeados por la PCM. Precisó que en Lurigancho- Chosica existen 12 puntos críticos.

“Entonces, el río Rímac ha aumentado su caudal cerca de 40 m³ por segundo. Las lluvias intensas están en la parte alta a nivel 3. Entonces, ya hay huaicos en las partes altas. Al parecer el gobierno está esperando una información técnica para que recién declare en emergencia a Lima este. Hemos exigido que lo haga, pues en Lima este siempre terminamos siendo afectados, sobre todo Lurigancho - Chosica. Es importante declarar la emergencia para agilizar las acciones“, sostuvo.

(Foto: Julio Reaño)

Vargas también hizo un llamado al gobierno central para que envíe todo un pull de maquinarias a la zona para ayudar con la descolmatación. “Como gobierno local no tenemos mucho financiamiento, mucho presupuesto para poder alquilar maquinaria pesada y actuar en el lecho del río Rímac”, señaló.

El alcalde afirmó que el municipio ya ha tenido un avance importante en acciones preventivas: 20 de 22 barreras dinámicas están totalmente operativas. En consecuencia, expresó que “las poblaciones que viven debajo de esas barreras están protegidas”. Explicó que estas barreras son las que atrapan los huaicos, las rocas y el lodo que viene de la parte alta.

“Hemos pedido al gobierno que delegue al ANA (Autoridad Nacional del Agua) para que con su experiencia también implemente más barreras. Ya habían comprado y estaban próximos de instalarlo, pero aun no lo hacen“, manifestó.

Por su parte, el alcalde de Chosica de Chaclacayo, Sergio Baigorria, dijo a este Diario que días atrás, en compañía de la ingeniero Escudero del Indeci realizaron una visita inopinada en las quebradas del distrito, como Huascarán, Cusipata y Los Cóndores, donde observaron los trabajos realizados y también las necesidades que hay en cada lugar. Precisó que en cada una se realizaron intervenciones durante los años 2024 y 2025, previa coordinación con la ANA, el Ministerio de Vivienda y la Municipalidad de Lima.

(Foto: Julio Reaño)

“Prácticamente desde el 2023 donde hubo el ciclón Yaku se articuló y trabajó para que se limpiaran las quebradas. Con respecto al proyecto del ANIN (Autoridad Nacional de Infraestructura) que consistía en diques, ha quedado en el aire, no hay respuesta, no hay plazos. Sin embargo, la Municipalidad de Chaclacayo ha estado detrás de esto y quedamos a la espera de una respuesta para la intervención que es necesario para el distrito", resaltó.

Baigorria dijo que ya ha exigido al gobierno central mayor acción para proteger las quebradas de Chaclacayo y, ene general, de toda Lima Este. “Queremos pedir el estado de emergencia en Chaclacayo y Chosica, que somos los más golpeados, y poder usar las mallas geodinámicas que el ANA está en la capacidad de ponerlas. No puede haber una burocracia. Con la emergencia rompemos todo y luego que se regularice“, destacó.