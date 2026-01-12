Coliseo Bonilla irá a manos de un privado: ¿Cuál es el plan para su remodelación y por qué los vecinos se oponen?

Según conoció El Comercio , la comuna miraflorina buscaba aprobar la declaratoria de interés de un proyecto que implique la reestructuración de este coliseo, a fin de recibir propuestas para que un agente privado se encargue de ello. Esto se concretó el último jueves 8 de enero, en Sesión Ordinaria de Concejo. Allí se incluyó el Dictamen N° 144-2025/MM, documento que propone otorgar luz verde al proyecto privado Auditorio Multiuso Deportivo Cultural.

La entrada al recinto se encuentra tapiada y el interior luce lleno de vehículos municipales, objetos incautados y desmonte. (Foto: gec). / Joel Alonzo

Tras ello, el temor de los vecinos es que el uso principalmente deportivo del lugar cambie y pase a ser un centro de eventos privados. Precisamente, para discutir dicho proyecto, se llevó a cabo una reunión vecinal el último martes, en la que estuvieron también regidores de la Municipalidad de Miraflores.

Los vecinos asistentes denunciaron que esta decisión constituiría una afectación al patrimonio del distrito, así como al derecho de los vecinos al deporte y la recreación. Por su parte, el municipio afirma que la idea es priorizar el desarrollo del deporte en un espacio adecuado y con buena infraestructura.

El reclamo vecinal

De acuerdo con un comunicado del Grupo Vecinal Defensa de Miraflores, varias organizaciones y colectivos ciudadanos del distrito han alzado su voz de protesta ante lo que consideran una decisión que atenta contra el patrimonio urbano y social del distrito: el intento de privatizar y cambiar el uso (según señalan) del Complejo Deportivo Manuel Bonilla.

Al declarar de interés al proyecto, según los denunciantes, se abriría paso a una concesión que desnaturalizaría la función deportiva del recinto para convertirlo en un espacio de espectáculos masivos gestionado por intereses privados.

“Los vecinos señalan que el Manuel Bonilla no es un activo comercial, sino u equipamiento estratégico esencial para la salud y recreación de miles de niños, jóvenes y adultos mayores”, dice el comunicado.

Asimismo, resalta que un centro de eventos masivos en una zona residencial generará caos vehicular, ruido extremo e inseguridad; y que el proceso se desarrolla sin una consulta ciudadana efectiva ni una evaluación integral de los impactos sociales.

Por ello, los vecinos vienen exigiendo que se detenga una eventual concesión, se garantice la gestión pública directa del complejo y se instale un diálogo transparente y participativo. “El deporte público es una inversión social, no un gasto. Hay falta de transparencia y consulta ciudadana", se lee.

Cronología y estado actual del coliseo

En el 2022, se dio comienzo a las obras de modernización del recinto bajo la dirección del entonces alcalde de Miraflores Luis Molina, quien informó que el estadio contaría con dos tribunas con capacidad para más de 2.000 asientos, además de cuatro torres con 36 reflectores de iluminación LED. También mencionó que se instalarían camarines, un tópico, servicios higiénicos y otras instalaciones deportivas.

Asimismo, indicó que el espacio estaría destinado como un lugar público para los vecinos de Miraflores y para los ciudadanos que necesiten utilizarlo. Sin embargo, tras un breve tiempo de iniciados los trabajos de excavación, el proyecto quedó en abandono. Al parecer, la idea primigenia era hundir la cancha de fútbol, lo que muchos calificaron de un despropósito.

En tanto, la actual gestión del municipio mencionó en su momento que el recinto se convertiría en el centro de convenciones más grande de Sudamérica, con vista al mar. No obstante, no hubo algún avance en cuanto a los trabajos, por el contrario, el complejo deportivo pasó a ser usado prácticamente como depósito municipal.

En su interior se han registrado vehículos de la municipalidad, acumulación de chatarra y materiales que no deberían ser almacenados en un lugar que fue creado originalmente para otros fines. Incluso, El Comercio llegó a constatar en una oportunidad la presencia de automóviles y motos tanto en el interior del coliseo como en sus alrededores.

A todo esto hay que sumarle el mal estado del suelo de las canchas, ya que presentan múltiples desgastes, con áreas deterioradas y grandes montículos de tierra.

Vecinos se oponen a que coliseo pase a manos de un privado. (Foto: gec). / Joel Alonzo

Un delegado vecinal de la zona 4 de Miraflores indicó que la gran mayoría de los vecinos solía dirigirse a dicho complejo para hacer deporte. “Me da mucha pena que ya no sea así. En Miraflores, muchos vecinos viven en departamentos, y que ya no se les pueda brindar este espacio recreativo para distraerse sanamente es un crimen, además de que afecta tanto nuestra salud física como psicológica. Queremos recuperar el Bonilla”, expresó.

Según manifestaron algunos vecinos, en 2023, más de 100 residentes del distrito presentaron una carta al actual burgomaestre, Carlos Canales, solicitando que se realice la obra en el Bonilla y se reabra para fines deportivos y culturales.

¿Qué ha dicho el municipio?

A través de redes sociales, la comuna miraflorina precisó que el Coliseo Manuel Bonilla fue construido sobre un terreno inestable, que debido a corrientes de agua subterránea, se hunde año tras año. Pese a que en el 2024 se intentó reforzar la estructura, indicó, la naturaleza ha ido siguiendo su curso y dañando el suelo donde reposa el recinto.

“Albergar a 3 mil personas en un suelo que cede, no solo era insostenible sino también irresponsable. Por ello, priorizando la seguridad de las personas, el coliseo cerró sus puertas hace años”, señaló el municipio.

Asimismo, precisó que salvar la estructura actual requiere de una cimentación profunda y muchos trabajos adicionales que costarían más de 140 millones de soles. Este monto es imposible de cubrir sin afectar los demás servicios que brinda la Municipalidad de Miraflores, aseguró esta.

Esta es la razón por la que se busca que una inversión privada haga posible la remodelación del coliseo y así “construir un lugar seguro, moderno y deportivo”.

En tanto, en marzo pasado, la regidora Ana Lavado, presidenta de la comisión de Fiscalización del Estadio Niño Héroe Manuel Bonilla, informó a El Comercio que el cierre del complejo no es responsabilidad de la actual gestión. “El cierre al público data de al menos junio de 2022”, explicó.

“El coliseo es actualmente estable, pero el tipo de edificación y cimentación adoptados no tienen una perspectiva de ser sostenibles a largo plazo. No es viable realizar inversiones en su refacción; más bien, debería buscarse su sustitución por una instalación más adecuada, con mejores prestaciones para usos deportivos, culturales y de eventos”, indicó.

Municipio planea declarar en interés proyecto de remodelación del complejo. (Foto: MML)

Añadió que el coliseo cuenta con dos áreas: una es la plataforma deportiva y sus tribunas, las cuales no pueden ser utilizadas para concentraciones masivas de público; la otra es el área administrativa, que está construida en concreto y no representa riesgo para el uso de oficinas, aseguró.

“No se pueden iniciar eventuales obras de renovación o modernización hasta contar con un diagnóstico adecuado del estado del suelo”, sostuvo.

Opiniones

El abogado experto en derecho municipal, Johnny Zas Friz, indicó a El Comercio que no es factible utilizar el coliseo debido a los problemas de infraestructura que presenta, por lo que tampoco debería ser utilizado por el personal de la municipalidad.

“Es un coliseo precario, por lo que se debe plantear algún proyecto de inversión pública para su remodelación. La municipalidad debería priorizar la realización de este proyecto, ya que es un bien público muy importante, no solo para la comunidad de Miraflores, sino también para la ciudad de Lima en general“, comentó.

Por su parte, Irene Torrejón, abogada experta en derecho administrativo y barreras burocráticas, expresó a este diario que estamos hablando de un bien de uso público, y el Decreto Supremo 008-2021 regula la administración de estos bienes, los cuales deben ser accesibles para toda la ciudadanía. Además, el mantenimiento de dichos bienes debe corresponder a las municipalidades.

“Por otro lado, dentro de la Ley Orgánica de Municipalidades, el artículo 82 establece que las municipalidades tienen como competencia normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreación (...). En cuanto al artículo 50, menciona a la Superintendencia de Bienes Estatales, que es la entidad encargada de supervisar este tipo de casos para velar por los predios públicos. La municipalidad tiene la competencia de informar al consejo municipal sobre el estado actual de este proyecto", agregó.