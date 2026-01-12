Hernán Medrano Marin
Coliseo Bonilla irá a manos de un privado: ¿Cuál es el plan para su remodelación y por qué los vecinos se oponen?
Lejanos son los días en que el Complejo Deportivo Niño Héroe Manuel Bonilla lucía rebosante de asistentes que llegaban a practicar algún deporte o participar de alguna actividad cultural. Hoy en día el panorama es desolador. La entrada al recinto se encuentra tapiada y el interior luce lleno de vehículos municipales, objetos incautados y desmonte. La cancha de fútbol pasó a la historia. Este lugar emblemático de Miraflores nuevamente salta a la palestra tras la intención del municipio del distrito de que sea adjudicado a un privado para que pueda ser reestructurado. Sin embargo, un grupo de vecinos se opone a esta medida pues señalan que la gestión debe seguir siendo pública.

