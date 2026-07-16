Juan Manuel Arribas, director ejecutivo de Hombro a Hombro, lideró el cierre de la mesa de diálogo organizada junto a El Comercio, donde se presentaron las conclusiones técnicas para optimizar la prevención frente al Fenómeno El Niño en un evento que reunió a especialistas de diversos sectores para trazar una hoja de ruta de preparación ante el pronóstico climático de 2026 y 2027.

En el eje de infraestructura, los participantes recomendaron centralizar el mapeo y la gestión de las intervenciones público-privadas. Se propuso priorizar la descolmatación de ríos mediante la modalidad de servicios por impuestos y defensas ribereñas, además de emitir decretos habilitantes que permitan actuaciones rápidas para concluir obras públicas pendientes antes del inicio de las lluvias intensas.

Los participantes del evento, tanto autoridades públicas como representantes del sector privado, advirtieron que el Fenómeno El Niño podría prolongarse hasta el verano de 2027, alcanzando su mayor intensidad entre diciembre de 2026 y marzo del próximo año, lo que exige una respuesta operativa inmediata.

En materia de salud, la mesa concluyó la importancia de formar un comando independiente con participación estatal y privada para agilizar la producción de medicamentos. Asimismo, propusieron la distribución de kits familiares con repelentes e hidratantes en zonas de riesgo de dengue y el fomento de brigadas médicas integradas por personal con experiencia en emergencias anteriores.

Propuestas en la mesa de trabajo sobre Fenómeno El Niño

La mesa de logística sugirió implementar un plan nacional intersectorial que identifique rutas alternas y habilite centros estratégicos de suministro para evitar el aislamiento de las regiones. Por su parte, en ayuda humanitaria se recomendó centralizar los pedidos de donaciones a través de la organización para no duplicar esfuerzos y garantizar que los recursos lleguen a quienes no han recibido asistencia.

Conclusiones de "Estemos listos", mesa de trabajo liderada por El Comercio y empresas de "Hombro a hombro". (El Comercio)

Al finalizar el encuentro, Juan Manuel Arribas expresó el compromiso del empresariado con la atención de la emergencia ante el impacto climático. “El sector privado está aquí para apoyar como siempre (...) involúcrennos desde ya en el tema de gestión, ahí falta bastante y por favor que viva el Perú”. dijo para concluir el evento denominado “Estemos listos”.

Los aportes recogidos en las seis mesas de trabajo, que incluyeron comunicaciones y gestión política, buscan establecer un puente de coordinación eficiente con el Estado. Con esto, El Comercio y los organizadores reiteraron la importancia de articular capacidades operativas para mitigar los efectos negativos de las inundaciones y proteger a las poblaciones más vulnerables del país.

¿Qué es la campaña “Hombro al Hombro?

La campaña “Hombro a Hombro” es una iniciativa solidaria impulsada por El Comercio que busca brindar ayuda a las poblaciones afectadas por desastres naturales en el Perú. A través de esta cruzada, se canalizan donaciones de empresas y ciudadanos para atender necesidades urgentes como alimentos, agua, abrigo y artículos de primera necesidad.

Desde su creación, la campaña ha articulado esfuerzos entre el sector privado, organizaciones civiles y autoridades, logrando una respuesta rápida y coordinada ante emergencias como lluvias, huaicos e inundaciones. “Hombro a Hombro” se ha consolidado así como una plataforma de apoyo que promueve la solidaridad y la acción conjunta en momentos críticos.