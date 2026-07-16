Conclusiones de "Estemos listos", mesa de trabajo liderada por El Comercio y empresas de "Hombro a hombro". (El Comercio)
Conclusiones de "Estemos listos", mesa de trabajo liderada por El Comercio y empresas de "Hombro a hombro". (El Comercio)
Por Redacción EC

Juan Manuel Arribas, director ejecutivo de Hombro a Hombro, lideró el cierre de la mesa de diálogo organizada junto a El Comercio, donde se presentaron las conclusiones técnicas para optimizar la prevención frente al Fenómeno El Niño en un evento que reunió a especialistas de diversos sectores para trazar una hoja de ruta de preparación ante el pronóstico climático de 2026 y 2027.

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