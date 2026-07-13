El presidente del Comité de Pesca y Acuicultura de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Gerardo Carrera Sáenz, anunció la próxima presentación de un plan de emergencia para la industria pesquera con el objetivo de afrontar los efectos del Fenómeno El Niño. La iniciativa busca preservar la capacidad productiva del sector, mantener el empleo formal y facilitar la recuperación de la actividad una vez superada la emergencia.

El anuncio fue realizado durante la ceremonia por el décimo séptimo aniversario del Comité de Pesca y Acuicultura de la SNI, que reunió a representantes del empresariado pesquero, autoridades del Gobierno y entidades vinculadas al sector.

SNI ratifica compromiso con una pesca sostenible y anuncia medidas ante eventual emergencia climática. (Foto: Andina)

Carrera Sáenz señaló que el plan contempla el trabajo conjunto entre la industria pesquera, la pesca artesanal, las autoridades sectoriales y el Gobierno. Indicó que la propuesta buscará fortalecer la coordinación entre el sector público y privado para atender los efectos del fenómeno climático.

Durante su intervención, el dirigente ratificó el compromiso del gremio con el desarrollo de una actividad pesquera sostenible, competitiva y responsable. Asimismo, informó que las exportaciones pesqueras alcanzaron US$ 6.656 millones durante el 2025, de los cuales US$ 2.264 millones correspondieron a la industria del consumo humano directo, equivalente al 48,63% del total de las ventas al exterior.

Al presentar un balance de las empresas asociadas al comité, destacó que los productos pesqueros peruanos se comercializan en mercados internacionales de alta exigencia, especialmente en la categoría de productos terminados.

SNI anuncia plan de emergencia para afrontar impacto del Fenómeno El Niño en la pesca. (Foto: Andina)

Durante la ceremonia, el Comité de Pesca y Acuicultura de la SNI reconoció a Carlos Milanovitch, primer presidente del comité, por su trayectoria y contribución al desarrollo de la pesca y la acuicultura en el país.

Por su parte, el primer vicepresidente de la SNI, David Enstein, resaltó la importancia de la articulación entre el sector público y privado para fortalecer una actividad que genera miles de empleos formales y cuenta con una significativa participación de mujeres.

En tanto, el expresidente de la SNI, Ricardo Márquez Flores, señaló que la pesca y la acuicultura continuarán siendo motores de empleo en las regiones e hizo un llamado a promover su crecimiento mediante reglas claras y seguridad jurídica.

La actividad contó con la participación del director de la SNI, Alex Daly; el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Berthin Gómez; el viceministro de Pesca y Acuicultura, Jesús Barrientos; el viceministro de Comercio Exterior, César Llona; el viceministro de Mype e Industria, Juan Carlos Requejo; la presidenta ejecutiva de la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (Sanipes), Mónica Saavedra; y el presidente ejecutivo del Instituto del Mar del Perú (Imarpe), Jorge Paz.