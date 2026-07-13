Comité de Pesca y Acuicultura de la SNI presentará estrategia para preservar la producción y el empleo. (Foto: Andina)
Comité de Pesca y Acuicultura de la SNI presentará estrategia para preservar la producción y el empleo. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El presidente del Comité de Pesca y Acuicultura de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Gerardo Carrera Sáenz, anunció la próxima presentación de un plan de emergencia para la industria pesquera con el objetivo de afrontar los efectos del Fenómeno El Niño. La iniciativa busca preservar la capacidad productiva del sector, mantener el empleo formal y facilitar la recuperación de la actividad una vez superada la emergencia.

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